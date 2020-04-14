促進產業轉型升級 南投縣提供775萬鼓勵中小企業創新

為鼓勵中小企業加強技術創新研發、協助產業佈局，南投縣政府「地方產業創新研發推動計畫」(地方型SBIR)，今年度提供775萬3000元補助經費，自15日起至5月20日受理廠商申請，希望加速提升縣內中小企業的產業競爭力，促進縣內產業發展。

為鼓勵縣內新創事業發展與鼓勵青年返鄉，縣政府也放寬申請資格，只要公司成立1年以上即可出具推薦函申請，並比照中企處認定標準，新創或青創事業還可列為加分項目。

南投縣建設處表示，地方產業創新研發推動計畫補助對象，為縣內的企業經營型態中小型企業，以具有地方特色之「農業科技產業」、「食品生技產業」、「觀光休憩產業」、「綠能工業產業」、「生活用品產業」、「文創產業」及「精密機械產業」等創新研發產業為主。

申請者所提計畫之技術或產品指標，應具有創新性或能提高廠商技術水準，包含設計、研發及應用產品、服務行銷等；或符合節約資源與能源及增進環保與工業安全，有助於促進產業永續發展或綠色清潔生產概念之新技術、產品。

有意申請廠商，備妥申請文件函送至南投縣SBIR計畫辦公室(南投市文獻路2號B316 室)辦理審查。申請文件及相關說明請至南投縣政府網站首頁點選「SBIR專區」下載，或電洽(049)2345648、（049）2222120南投縣工商發展投資策進會。