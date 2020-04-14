台灣大車隊攜手阿原防疫 車內放艾草洗手水

主打台灣青草植物手作皂的阿原工作室，今（14）日宣布，攜手台北與新北地區的台灣大車隊共600台計程車，於車內合作擺放「阿原艾草洗手水」，乘客搭乘計程車時，可使用阿原天然的洗手水做清潔，希望乘客與司機的安全社交距離焦慮感可以降到最低。

阿原工作室表示，此次共與台灣大車隊600台計程車合作，在車上配備使用「阿原艾草洗手水」；司機在乘客一上車時就會詢問是否需要先使用洗手水做清潔，此款洗手水使用阿原農場自家栽種艾草所取得的艾草萃取液，添加天然植物精油，調和75%蔗糖酒精、没藥醇配方，可讓雙手使用後保持滋潤不乾澀。