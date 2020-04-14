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華航改名 二大難題難解

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
華航改名再度成為熱門話題。 報系資料照
華航改名再度成為熱門話題。 報系資料照

華航空（2610）改名再度成為熱門話題。改名對於航空公司來說，營運面立即突顯航權、貸款怎麼重簽等困境，如果沒有考量清楚，只為改名而改名，華航飛機恐將無法營運，一堆資金必須立即償還，嚴重都可能讓華航倒閉，而華航倒閉，最終受害是未來想要出國的旅客的荷包，還有台灣航空貨運出口競爭力。

華航已經是一家公開發行的上市公司，公司經營必須符合公司法，還有一群交通部以外的股東，明知道改名會影響公司的營運概況，還一定要改名，最終讓公司的營運出現困難，發生倒閉窘境，誰來賠這些股東？

航權要重新簽約一事，根本是高困難度，華航歐洲五個航點，北美也有五個航點，中國大陸30個個航點，東北亞18個航點、東南亞16個航點、紐澳4個航點，這些航權要重簽，是一個非常難的任務。

尤其，航空業是很特殊的產業，就算是開放天空，限制問題較小外，航權都是各國視為主權象徵，改名後各國還要跟華航簽新航權嗎？這樣華航的飛機還能降落在全世各大機場嗎？

用這次疫情來看，台灣需要華航專機去執行許多任務，像武漢包機華航前往去載自已的人回台等，但如果沒有華航許多任務在執行上，討論期跟難度會加大；其次，這次全球航空貨運市場搶翻天，華航是全球前六大的航空貨運公司，就是因為全球綿密的航線，又有能力把客戶的貨送出去，讓客戶不用面臨違約的壓力，已經成為國內許多產業的救星。

航空專家也指出，全世界的人都期待著疫情有一天會遠離，遠離後全民都要拚經濟。

想想看，少了華航國內全球客運航線的運能立即少了一半以上，還有些航線只有華航經營、長榮航空沒有經營，像德國、荷蘭等，只是為了改名，要讓全台民眾擔著出國要到處轉機的困擾嗎？更不用說，少了一半的供應量，在供需市場改變下，機票價格會不會水漲船高，國內的民眾為什麼要因為改名荷包跟著大失血？

華航 航線 長榮航空

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