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PChome Thai成立防疫商品專區 響應防疫限時免運

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
PChome Thai響應駐泰國代表處為在泰國的台人打造「泰國台灣防疫商品專區」，提供抗菌消毒、食品等眾多台灣商品泰國直送免運優惠。圖／網家提供
PChome Thai響應駐泰國代表處為在泰國的台人打造「泰國台灣防疫商品專區」，提供抗菌消毒、食品等眾多台灣商品泰國直送免運優惠。圖／網家提供

網路家庭（8044）旗下泰國子公司PChome Thai，今（14）日宣布響應駐泰國代表處，共同為在泰國的台灣國人打造「泰國台灣防疫商品專區」，提供抗菌消毒、食品、日用品、運動娛樂等多樣化品項，並即時更新商品內容、使在泰台人所需的防疫及日常生活物資得以穩定供應，即日起到5月31日也提供泰國下單台灣免運直送免優惠。

PChome Thai響應駐泰國代表處，為旅居泰國的台灣國人籌建泰國台灣防疫商品專區，提供各種防疫及基本日常生活用品，讓國人在泰國可以用熟悉的中文介面、結合泰國在地便利的金流付款方式，同時提供直送泰國免運服務，以跨境電商打破國界限制，目標解決國人在異鄉防疫期間物資上的需求。

PChome Thai總經理蔡文雄指出，有鑑於泰國本地已啟動緊急命令，多數購物中心及餐廳等營業場所已經關閉，且民眾應當地政府要求減少外出時間，PChome Thai希望透過設立此防疫專區，讓在泰台人仍可買到防疫所需相關物資及熟悉的台灣商品，享有來自台灣的關懷以度過防疫非常時期。

PChome Thai深耕泰國當地市場，平台上提供泰國當地完整的金、物流體驗，近年呼應政府新南向政策，也積極在泰國本地推廣台灣商品，以「台灣商品品質好、價格動心」訴求，創造市場差異化。

網家表示，此次防疫專區提供豐富的物資，包括口罩套、抗菌洗手乳、空氣清淨機、健身娛樂器材、即食料理等眾多台灣商品，並提供泰國直送免運優惠。

此外，居家防疫期間為讓在泰台人不出門也能滿足學習需求，PChome Thai亦攜手AI語言學習平台Lingvist，加碼釋出「線上學英文免費一個月」1萬個名額。

PChome Thai泰國台灣防疫商品專區推「泰國下單、台灣直送限時免運」，解決國人在異鄉防疫期間物資上的需求，為防疫工作盡一份心力。圖／網家提供
PChome Thai泰國台灣防疫商品專區推「泰國下單、台灣直送限時免運」，解決國人在異鄉防疫期間物資上的需求，為防疫工作盡一份心力。圖／網家提供

泰國 PChome

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