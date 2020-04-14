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饗賓餐旅率先限制用餐人數 饗饗、旭集每餐期僅限五成

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
「饗饗」及「旭集」為加強防疫自即日起每餐期來客數限制5成，即使訂位數超過也不接受。圖／饗賓餐旅提供
「饗饗」及「旭集」為加強防疫自即日起每餐期來客數限制5成，即使訂位數超過也不接受。圖／饗賓餐旅提供

受新冠肺炎疫情影響，各行各業均受到波及，尤以觀光餐飲業尤甚，政府連番訂出防疫政策，如室內必須保持社交安全距離，讓業者更是戰戰兢兢，更擔心消費者不再上門。但，饗賓餐旅逆勢操作，今（14）日宣布除配合政府政策外，採取更積極的應對措施，旗下品牌「饗饗」及「旭集」為加強防疫自即日起每餐期來客數限制五成，即使訂位數超過也不接受，換言之，就是生意上門也堅持原則絕不超接客人，期許提供更安全的用餐環境，讓消費者能夠安心地享受一頓美食。

饗賓餐旅總經理陳毅航表示，饗賓餐旅旗下40家門市防疫超前部署，在政府未強制規定之前，就嚴格執行工作人員必量額溫戴口罩、定時洗手消毒、用餐環境及桌椅每日消毒以及拉寬桌距，也落實消費者量額溫酒精消毒手部。

陳毅航說，「饗饗」及「旭集」座位數皆在300以上，自開幕以來就深受消費者青睞，常常一位難求，雖然疫情期間受到影響，但因消費者對品牌的信任度高，影響相對較小，上個月就開始實施梅花座，提供消費者安全的用餐環境；如今更要落實政府保持社交安全距離，率先業界採限制來客數政策，每餐期來客數以5成為上限。

換言之，就是即使有生意上門，也要忍痛拒絕，因為保護消費者健康，提供安全安心的用餐環境是饗賓的責任。

此外，饗賓餐旅四大品牌即日起亦提供餐點外帶外送服務，其中，饗食天堂特推「經典大滿貫組合」，集結10道澎湃豪華人氣共享餐，原價2,910元組合價2499元，於iEAT LINE官方線上訂餐還可享9折，加入iEAT LINE好友滿額350元再領優惠碼，三重好康荷包現省700元。

另，為感恩醫護人員辛勞，「經典大滿貫組合」更推出「醫護感恩專案」，不到七折創下史上最低優惠紀錄，全套只要1,999元，優惠至4月30日止。

饗賓餐旅率先限制用餐人數，饗饗、旭集每餐期僅限五成。 圖／饗賓餐旅提供
饗賓餐旅率先限制用餐人數，饗饗、旭集每餐期僅限五成。 圖／饗賓餐旅提供

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