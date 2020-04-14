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長榮航空員工免費票 2021年1月1日起恢復

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
長榮航空表示，基於員工融合與勞資和諧，提早自2021年1月1日起，給予員工使用免費優待機票之福利，雙方因此順利達成和解。圖為長榮罷工為期17天落幕情形。報系資料照
長榮航空表示，基於員工融合與勞資和諧，提早自2021年1月1日起，給予員工使用免費優待機票之福利，雙方因此順利達成和解。圖為長榮罷工為期17天落幕情形。報系資料照

桃園市空服員職業工會（桃空職工）與長榮公司民事勞動事件調解成立。長榮航空表示，基於員工融合與勞資和諧，提早自2021年1月1日起，給予員工使用免費優待機票之福利，雙方因此順利達成和解。

長榮航空說明事件過程，去年與桃空職工於罷工後簽訂和平協議時，就已同意將漸進式給予未於罷工期間支援之員工享有優待機票福利，嗣後雙方就漸進時程亦多次協商交換意見，包含雙方在2019年9月協商時，桃園市勞動局曾向勞資雙方建議提早至2021年1月1日給予使用免費票之權利，惜當時桃空職工並未同意而終未能順利化解岐見。

長榮航空基於員工融合與勞資和諧，除陸續對於出勤貢獻度良好者給予機票優惠福利外，並於去年11月底對於能配合班表出勤者釋出提前給予員工優待機票的方案，截至今年4月7日有約1400餘位組員已獲得公司不限張數一折票的申請資格。

桃空職工為此案依勞動事件法向桃園地方法院對公司提出不作為訴訟，在法官與調解委員的勸諭與協助斡旋下，經過三次調解程序，公司欣見桃空職工於疫情嚴重衝擊公司營運之當下，願意屏除歧見退讓，不再堅持「即刻給予」使用優待機票之權利，長榮航空也願意善意回應，提早自2021年1月1日起，給予員工使用免費優待機票之福利，雙方因此順利達成和解。

長榮航空 機票 罷工

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