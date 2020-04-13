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騰輝在德國控侵害營業秘密 聚鼎：將採取必要行動

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

CCL廠騰輝電子-KY（6672）德國子公司對聚鼎（6224）提出營業秘密訴訟，聚鼎回應，引起爭端的高階經理人為騰輝子公司前任工程師，雙方並未簽署任何契約，該工程師與騰輝之間也無離職後競業禁止約定，聚鼎對騰輝的行動表達遺憾，未來將採取必要行動。

據悉，主要起因為騰輝德國子公司高階經理人離職後加盟聚鼎，並極力協助聚鼎推銷業務，引起雙方爭端，對此聚鼎澄清，該高階經理人實為騰輝之子公司前任工程師，在離職後自行創設公司，主動聯繫聚鼎，希望代理聚鼎產品於歐洲經銷，然迄今雙方並未簽署任何契約，且該工程師與騰輝間並無離職後競業禁止約定，其經銷聚鼎或任何公司產品，乃屬契約自由及市場正常競爭範圍，無可非議。

接著，騰輝指稱聚鼎涉嫌侵害其耐電壓測試方法（HiPot Test）的營業秘密，然查耐電壓測試，早經國際業界組織IPC Association Connecting Electronics Industries於2009年出版的IPC-TM-650 Test Methods Manual明文公告，已揭露其測試之方法及詳細步驟，故耐電壓測試方法，無從成為營業秘密之法律保護客體，且騰輝僅以其技術總監出具之意見書為唯一依據，並無任何獨立專家鑑定報告，其證據力及公信力顯有重大爭議。

聚鼎強調，自2007年起投入研發散熱產品，成功開發出世界獨家的乾式製程並取得專利，相對於其他後進同業，聚鼎在生產時不用同業均用之溶劑，對環境友善，並可產製高導熱率之絕緣散熱膠片及金屬基板。

聚鼎近年來積極佈局歐洲市場，並陸續於2018年起在車用照明、充電樁等產品應用，獲得歐洲車用零組件大廠認證，如因此遭同業忌憚，擅以法律程序為競爭武器，誠屬遺憾，然聚鼎決意採取必要行動，以維護自身權益。

離職 工程師

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