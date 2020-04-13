產官學合作 TOYOTA捐8台新車讓高職生實作　

為提供學生更多實作機會，達成「畢業即就業」目標，台北市教育局今與惇敘工商簽署汽車產業產學合作備忘錄，TOYOTA豐田贈送市值200萬元的8台實習汽車，與1間汽車實習教室，並引進業師協同教學，提供學生實作練習與就業機會。

台北市長柯文哲今下午出席見證，致詞時表示，前陣子看到數據，台灣有50萬失業人口，卻有80萬名外籍勞工，代表台灣面臨結構性失業問題。他認為，「學校不是教老師會教的，而是教學生需要的」今簽署產官學合作備忘錄，希望資源能與其他7所技術型高中汽車科系共享，讓學生「學用合一」。

惇敘工商汽車科二年級學生孫新豪表示，一直都對車子很有興趣，當時看到惇敘工商高三會去實習，便選擇就讀。他也回憶，開學前看到實習教室在裝修，就已相當期待，別於過往實習測試車輛都是舊款，且遭學長們拆卸多次，公司這次捐贈8台新車，讓他們實際上場操作，另他既新鮮又感動。