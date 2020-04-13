大陸終止反傾銷調查 工具機公會理事長：放下心中大石
中國大陸2年前首度對台灣立式加工中心機廠商發動反傾銷調查，大陸北京精雕科技集團等申請人主張對日本課徵反傾銷稅率達119.68％、台灣11.34％。歷經兩年多的官司，台灣區工具機暨零組件公會理事長許文憲今稍來好消息指出，大陸商務部已公告終止對原產於日本和台灣地區的立式加工中心機的反傾銷調查，有利於未來疫情結束後，工具機業者的復甦。
許文憲說，原本業者都擔心，若是反傾銷一旦成立，將造成中國大陸、日本及台灣三地工具機廠商在大陸市場將重新洗牌，生意會受衝擊，但此一調查終止，讓業者都鬆了一口氣，並放下心中的大石。
據指出，立式加工中心機是工具機外銷大陸最大品項，台灣生產立式加工中心機的工具機廠有120家，其中60家銷至大陸，每年2千多台，外銷金額約2億美元，目前課徵9.7％進口關稅及17％加值稅。
許文憲也透過公會發出新聞稿指出，台灣區工具機暨零組件工業同業公會對於此一裁判表達衷心感謝，並衷心感謝大陸的調查機關做出的完整和充實的披露，並充分考慮該會代表台灣工具機業者在調查過程中所遞交之無損害抗辯意見。
台灣區工具機暨零組件工業同業公會表示，這一裁定充分表明了大陸的調查機關的裁定符合中國反傾銷法律以及WTO反傾銷協議所主張的公平，公正和公開原則。
未來公會及會員企業將繼續與中國國內機床加工中心企業及下游企業真誠合作，努力創新，維護加工中心行業在中國國內市場及世界市場的繁榮與穩定。
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