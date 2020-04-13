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整理包／新冠肺炎抗疫紓困 看各行業可申請哪些補助

助攻實體零售業紓困 橘子旗下有閑宣布加碼補助

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
有閑觀察發現，防疫期間除了遊戲商品熱賣，具清潔功能的3C家電、家消品，可提升免疫力的營養保健品也後勢看漲。圖／有閑提供
有閑觀察發現，防疫期間除了遊戲商品熱賣，具清潔功能的3C家電、家消品，可提升免疫力的營養保健品也後勢看漲。圖／有閑提供

橘子（6180）旗下娛樂電商有閑，入選經濟部推動零售業者數位轉型振興方案業者，推出A、B兩案供有意嘗試的店主自由選擇，除了經濟部釋出的1,000家業者上限10萬元補助外，額外提供店家總價30萬的專案推廣資源，作為折價補貼、站內曝光與外站廣告投放等操作，並於即日起開放申請，協助微商店家無痛開店。未來也將與橘子支付攜手，提供更多零售業者數位化轉型方案，減輕疫情期間經營壓力。

疫情發燒，實體零售銷量下滑，如何把握線上「宅經濟」商機？有閑觀察，近期除銷售額成長，連帶入駐店家用戶數也以每月超過100%幅度增長；疫情也延伸出遊戲外消費趨勢，具清潔功能的3C家電、家消品與營養保健品也異軍突起。

此外，近期使用者在家時間拉長，增加整理家中物品，意外搭上「宅商機」，促成換物平台Swapub換物量成長近兩成，遊戲與彩妝類物品為交換熱門，顯見在疫情「社交隔離」下，線上購物與交流為一大抒發出口。

疫情延燒，民眾出門逛街意願低，連帶影響實體店家營運。有閑統計，部分加入的業者因疫情實體銷量下滑40%，但線上則逆勢成長超過30%。為協助業者把握宅經濟商機，以ACG（Anime、Comics、Games）族群為定位的有閑接連推出「Switch緊急動員令」、「防疫戰鬥營」等活動，其中玩具公仔成長25%、遊戲主機成長7倍，有效補足線下業績缺口。

有閑平台中防疫相關品類成長，如3C家電、衛生紙、泡麵等，其中空氣清淨機單月成長達45%，此外雞精、豆漿等具高營養與優質蛋白質等商品也後勢看漲，顯見消費者除重視生活娛樂，更以保健類商品落實居家防疫，並調節自身免疫力。

換物平台Swapub也表示，因在家時間增加，有更多時間檢視家中物品，利用現有資源創造價值，近期換物商品上架較過去成長近兩成，平均每7秒就有一項新產品上架。有趣的是，遊戲與彩妝類換物成長突出，可能因「社交隔離」氛圍下，使用者改以遊戲滿足社交需求；另因戴口罩成為全民運動，「口罩妝」間接帶動眼部彩妝交換熱潮。

娛樂電商有閑掌握防疫「宅經濟」商機 有閑線上銷量提升30%。圖／有閑提供
娛樂電商有閑掌握防疫「宅經濟」商機 有閑線上銷量提升30%。圖／有閑提供

疫情 口罩

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