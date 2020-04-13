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疫情影響 亞獅康暫停治療異位性皮膚炎新藥受試者招募

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

聚焦於臨床階段腫瘤及免疫學之臨床階段生物製藥公司亞獅康-KY (6497)今(13)日宣布，鑒於新加坡政府近日頒布防堵新型冠狀病毒(COVID-19)擴散之相關禁令，亞獅康-KY將短暫暫停ASLAN004針對中度至重度異位性皮膚炎進行的隨機、雙盲、安慰劑對照的多劑量遞增藥物試驗(MAD)之招募。目前，亞獅康-KY 評估這些措施不會對今年預定的期中解盲數據的公布時程造成重大影響。

亞獅康-KY表示，原先正在招募第二劑量族群的受試病患。依據近期新加坡政府為防堵新型冠狀病毒(COVID-19)擴散而實施限制民眾活動的禁令，除了與新型冠狀病毒(COVID-19)有關的臨床研究外，新加坡所有的臨床試驗均已暫停招募受試者。亞獅康-KY 計劃在禁令解除後（目前訂於 2020 年 5 月 4 日解禁）立即恢復新病患的篩選。同時，亞獅康-KY 已完成澳洲多處臨床試驗地點之確認，預計可於年中加入研究，以加速受試者的招募。

亞獅康-KY 執行長傅勇博士表示，醫院和相關醫療服務機構目前最重要的是將其有限的資源集中用於幫助受到新型冠狀病毒影響的民眾，我們希望透過配合政府禁令與採取必要的措施，可以讓疫情盡快獲得控制與恢復我們的臨床試驗。

新加坡

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