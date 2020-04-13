快訊

疫情未減緩！指揮中心：口罩徵用及禁出口延至6月底

防疫燒錯人？日本檢疫汙染誤判 「被強行火化」的喪葬風波

防疫更要顧薪情 加工區現場徵才活動首度移師戶外

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
高雄加工出口區。記者吳秉鍇／攝影
高雄加工出口區。記者吳秉鍇／攝影

新冠肺炎疫情尚未趨緩，防疫同時更要顧薪情！為減少感染風險，高雄加工出口區現場徵才活動從原本的室內，首度移師戶外，將於15日登場，同時呼籲參加徵才活動民眾，須配合辦理單位量測體溫及防疫措施，所有入場人員一律佩戴口罩，並禁止有發燒或急性呼吸道感染症者入場，敬請求職民眾務必配合並保持社交距離。

加工出口區管理處高雄分處指出，以往現場徵才活動都在室內舉辦，這次首度移到高雄分處後棟1樓車庫開放區（高雄市前鎮區加工出口區中一路2號後棟1樓車庫）辦理，時間訂於4月15日上午9時30分至11時，現場有4家廠商參與徵才，提供90個職缺，疫情期間，廠商徵才需求不減。

此次參加徵才的廠商有華新科技、杰鑫國際物流、光頡科技、台灣三井高科技等4家公司，職缺項目包括設備保修助理工程師、品管／品保工程師、生產助理技術員、倉儲理貨員、倉管技術員…等，部分廠商還提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供餐等福利，總計提供90個職缺，歡迎求職及轉職朋友踴躍參加。

高雄分處進一步呼籲求職朋友，可把握與雇主面對面應徵機會，宣傳自身優勢，增加錄取機率。若無法親臨現場的求職朋友，也可多加利用加工處官網查詢，找到理想的工作。

徵才活動 求職

延伸閱讀

台灣無法參加WHO 但成大防疫獲獎國旗上了WHO網頁

防疫大作戰 企業送餐支持醫護

基隆疫情穩定 市長送雞精為第一線防疫人員加油打氣

憂五一連假人潮成疫情風險 台東縣府定防疫守則

相關新聞

客機客艙載貨開始申請 長榮拔頭籌本周就可飛航

因應新冠肺炎疫情愈來愈嚴峻，客機已無旅客可載，交通部民航局應國籍航空公司期望，開放現有客機的客艙也可載貨，日前發函告知航...

防疫更要顧薪情 加工區現場徵才活動首度移師戶外

新冠肺炎疫情尚未趨緩，防疫同時更要顧薪情！為減少感染風險，高雄加工出口區現場徵才活動從原本的室內，首度移師戶外，將於15...

全球製藥供應鏈 保瑞今年進前10大

保瑞（6472）董事長盛保熙表示，今年3月收購葛蘭素史克（GSK）加拿大藥廠預計今年第四季完成交接接廠，代表保瑞打入全球前十大製藥供應鏈，成為台灣最大的國際CDMO（國際委託研發暨生產服務）藥廠。除了CDMO，藥品與保健品銷售代理事業也將雙軌並進，今年營運可望穩健成長。

電商「宅」出頭 網家領軍上攻

新冠肺炎疫情帶動「宅經濟」商機，電商平台在相對走淡的上半年，買氣熱翻天，激勵電商在今（2020）年第一季，紛紛繳出亮眼成績單，吸引買盤目光。網路家庭（8044）在三大法人同步回頭看多挹注下，今（13）日強勢開出，盤中一度大漲逾7%，率創業家（8477）、友銓（5321）等類股，齊力上攻。

寶成：越南寶元廠不須停工 員工分流防疫

新冠肺炎疫情蔓延，配合越南政府防疫，製鞋大廠寶成工業今天表示，胡志明市政府原本要求位於當地的寶元廠暫時停工，但交涉後改採...

阿聯酋航空貨運SkyCargo強化機隊營運 推全球物流運輸

疫情當前，許多國家正面臨醫療資源短缺的困境，阿聯酋航空貨運SkyCargo積極提升貨運運能，為舒緩全球疫情盡一份心力。

經濟選書／新絲綢之路

在2013年秋天訪問中亞國家的行程中，習近平在阿斯塔納提出，兩千年來，「雖然種族、信仰和文化背景各不相同」，但生活在這個連接東西方的地區的人民能夠共存和發展。他繼續說道，「中國高度重視發展同中亞各國的友好合作關係，將其視為外交優先方向」。現在正是加強經濟聯繫、道路聯通、貿易暢通和貨幣流通的良機，也是建設「絲綢之路經濟帶」的好時機，換句話說，就是一條新的絲綢之路。

瑪格麗特談品牌／品牌與領導力

「你為什麼只幫中小企業的CEO上品牌課程，而不擴大給所有想做品牌的人上課呢？」 一個被我懇求來幫中小企業CEO上「品牌領導課程」的亞洲區CEO不解的問。「一是資源分配，二是時間。」我不假思索的回應。

公共治理／吳當傑…兩心策略 為產官搭橋

從監理機關、金融機構轉換跑道到金融同業公會，金融總會秘書長吳當傑透過「兩心」：虛心及用心，徹底落實金融總會設立宗旨，稱職扮演溝通橋梁角色，也逐漸擦亮金總招牌 。

點子農場／打開零消費市場

最近在台灣出版的《繁榮的悖論》，是克里斯汀生生前最後一本著作，他以「破壞式創新」理論知名於世。

全球電動車銷量年減43% 台廠供應鏈有壓

外電消息指出，由於新冠肺炎以及油價探低等二大因素，將致使今年全球電動車銷售量年減43%，法人憂心，恐衝擊國內連接器、鏡頭模組等電動車供應鏈業績表現。

營建業缺工缺料 問題惡化

受新冠肺炎疫情衝擊，全國營建缺工、缺料問題嚴峻，因當前六都住宅推案量大、台商回流、政府招商案持續釋出，導致營建物料砂、石、水泥製品及磁磚等需求擴大，缺工問題嚴重。業界估，今年各大建案工期延宕恐難免，中南部則面臨新建案恐漲價等問題。

熱門新聞

玉山金控科技長陳昇瑋 驚傳腦出血辭世

報稅別急！今年延長一個月到6月30日

避免成疫情破口 今年所得稅申報期間全面延長至6月30日

三星LCD大單 鴻家軍全拿

台鋼叫陣 友訊爆經營權大戰

鴻海面板生態圈 黏住三星

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。