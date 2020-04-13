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中國商務部公告 終止對台灣立式加工中心機反傾銷調查

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導

台灣區工具機暨零組件公會今(13)日表示，中國商務部今天已公告終止對原產於日本及台灣地區的立式加工中心機反傾銷調查。工具機暨零組件公會理事長許文憲對於中國商務部的裁判，表示衷心感謝。

中國商務部根據《中華人民共和國反傾銷條例》第27條規定，鑒於被調查產品未對中國大陸產業造成實質損害，調查機關決定自公告發佈之日起，終止對原產於日本及台灣地區的進口立式加工中心的反傾銷調查。

台灣區工具機暨零組件工業公會表示，這項公告充分表明了調查機關的裁定，符合中國反傾銷法律，以及WTO反傾銷協議所主張的公平、公正和公開原則。

許文憲指出，公會衷心感謝調查機關做出完整和充實的披露，並充分考慮公會代表台灣工具機業者，在調查過程中所遞交的無損害抗辯意見。

許文憲也強調，未來公會及會員企業將繼續與中國國內機床加工中心業者及下游企業真誠合作，努力創新，維護加工中心行業在中國國內市場及世界市場的繁榮與穩定。

反傾銷 工具機

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