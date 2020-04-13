客機客艙載貨開始申請 長榮拔頭籌本周就可飛航

因應新冠肺炎疫情愈來愈嚴峻，客機已無旅客可載，交通部民航局應國籍航空公司期望，開放現有客機的客艙也可載貨，日前發函告知航空公司相關作業準則，並可提出申請後，長榮航空本（4）月10日率先提出飛航申請，預計下周便可核定並起飛，增加一項賺錢的業務。

民航局官員表示，客機載貨有兩種形式，一是以現有客機的機腹貨艙載貨，客艙仍不載人，航空公司只要有該條航線的航權，援用原來的班號，並於網站標明該客機不搭載旅客即可，這種載貨模式相當單純，近期我長榮、華航、星宇已陸續向民航局申請獲准，並飛航了幾架次。

另一種是客艙也載貨、但不載人，這種模式稍微複雜一點，原則上可放置物品的地方，如機艙上方手提行李放置處、座椅下方及座椅上都可，但物品高度不可超過椅背，且必須用網帶固定好，而且客艙不可攜帶的鋰電池、打火機、酒精等，也不可當成貨物載送。

官員說，原本客機的客艙有空服員，但客艙載貨不需有任何空服員，但至少須有一個人在場，客艙有任何狀況時，此人可以立即處理，且飛航前須先告知對方機場；另外，物品放置也需符合載重平衡規定。本月7日發函給航空公司後，各家業者都有來詢問，其中長榮率先提出申請，在民航局完成審查作業後，就可飛航。

據指出，受新冠肺炎疫情延燒全球影響，多國宣布禁止旅客入境，使得過去很多貨物是由客機的機腹貨艙協助運送貨物，現在因完全無法飛航，只能倚靠全貨機來載送，但全貨機的數量有限，而全球各項物品和防疫物資、電子零組件等，仍需由貨機運送，導致近期航空運費大漲三倍尚且供不應求。

為此，如奧地利航空等外籍航空都已循此模式飛航，以彌補貨艙不足的狀況，且若飛機太長時間沒有飛航，未來復飛後駕駛就得重新訓練，既耗時又耗費成本，因此，民航局在蒐集資料並經研究後，訂定出客艙載貨的作業準則並發函航空公司。