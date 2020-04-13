快訊

玉山金控科技長陳昇瑋 驚傳腦出血辭世

新增5例境外移入新冠確診 4人為珊瑚公主號旅客

國道客運紓困再加碼 每車每月最高補貼9萬元

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
交通部宣布加碼國道客運紓困方案。 聯合報系資料照／記者施鴻基攝影
交通部宣布加碼國道客運紓困方案。 聯合報系資料照／記者施鴻基攝影

交通部今（13）日在宣布加碼國道客運紓困方案。交通部長林佳龍指出，除機場路線已增加核撥每車新台幣3萬元營運費用補貼，所有國道客運路線，依運量下降的幅度，分級補貼營運費用，每車每月可申請1到3萬元、為期三個月，共可補貼3到9萬元。

新冠肺炎疫情持續升溫，林佳龍今日前往台北市的市府轉運站，除叮嚀業者加強落實防疫措施外，也對於場站第一線服務同仁之辛勞表示感謝，並宣布受疫情影響嚴重國道客運業者，交通部再增加營運分級補貼紓困措施之好消息。

林佳龍指出，對受影響最嚴重的國道客運機場路線，已增加核撥每車3萬元的營運費用補貼措施，並再增加對所有國道客運路線依運量下降幅度分級補貼營運費用，每車每月可申請1至3萬元、3個月，共可補貼3至9萬元之紓困措施。

林佳龍說明，交通部是配合疫情發展情勢隨時檢討紓困措施，針對國道客運業者在原有的補助防疫物資費用紓困措施外，近期因疫情持續升溫，也已責成公路總局訂定國道客運路線彈性減班機制，讓業者可因應實際載客狀況調整營運班次，以減少不必要之營運成本支出。

林佳龍表示，交通部及公路總局將持續關注疫情變化對業者產生的影響，並因應中央疫情指揮中心各階段管制措施，適時檢討規劃各項紓困及防疫措施，協助國道客運業者及從業人員渡過疫情衝擊。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困 林佳龍 國道客運

延伸閱讀

觀光業防疫紓困 林佳龍：兩周完成旅宿業員工企業補助

超大型旅行社可領2500萬 20間觀光旅館有望獲千萬補助

讓西濱公路成國道最佳替代道路　交通部評估13地點設置休息站

單日旅客量跌破千人 林佳龍：桃機啟動九大修繕計畫

相關新聞

國道客運紓困再加碼 每車每月最高補貼9萬元

交通部今（13）日在宣布加碼國道客運紓困方案。交通部長林佳龍指出，除機場路線已增加核撥每車新台幣3萬元營運費用補貼，所...

企業呼籲降營業稅 財政部打槍：已是全球最低

新冠肺炎疫情延燒，嚴重影響中小企業生存，中小企總建議應該暫時調降營業稅至3%，不過財政部長蘇建榮今（13）日回應「沒辦法...

員工爆料減薪 瓦城：部分門店調整營業時間減少加班

媒體報導，泰式連鎖餐飲業者瓦城遭員工爆料減薪，瓦城今天發表聲明回應，4、5月部分門店調整營業時間並減少加班，若員工有加班...

農業紓困貸款追加20億元 外銷花卉生產補貼2成

農委會主委陳吉仲今天表示，因應新冠肺炎疫情農業部門3項紓困5項振興措施中，紓困貸款總額將追加20億元到88億元，外銷花卉...

立委建議退還企業留抵營業稅額紓困 財長允研議

新冠肺炎衝擊產業，立委表示，為增加企業可用現金，建議將受疫情衝擊企業留抵的營業稅進項稅額，先還給業者做運用。財政部長蘇建...

居家檢疫者暴增 服務措施費用擬追加預算1億1120萬元

立法院今下午將針對「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修法協商，同步也要求行政院提出首波600億元的執行情形。根...

勞團、學者憂「後新冠肺炎時代」 拋勞工無條件補助

新冠肺炎疫情重創全球經濟，也衝擊百工百業，勞團今（13）日舉行記者會提醒，針對「後新冠肺炎時代」的就業紓困也應超前部署，...

勞部公布萬個「安心即時上工」職缺 包括維持社交距離

為協助受疫情影響、導致收入減少的部分工時勞工及非典型勞動，勞動部今天啟動「安心即時上工計畫」，由地方政府及中央部會提供符...

貸款難、勞工充電安心就業不到千人 國民黨批紓困無感

立法院今天下午朝野協商紓困條例追加預算修正草案。國民黨立院黨團書記長蔣萬安說，檢視行政院第一階段紓困600億執行，目前勞...

「安心即時上工計畫」提供逾萬個工作 台南市職缺最多

新冠肺炎疫情嚴重衝擊經濟，勞動部為協助受疫情影響導致收入減少的部份工時勞工及非典型勞動者維持生計，今（13）日正式推出「...

影／紓困預算執行進度低落 蔣萬安：政府要簡政便民

國民黨立委曾銘宗、蔣萬安、林為洲、林奕華上午在國民黨團舉行「紓困執行不力 民眾焦急」記者會，公布勞動部紓困預算執行進度低...

首波紓困執行挨批 政院人士：單看執行率不公平

第一波600億元防疫紓困振興特別預算執行滿月，卻被外界批成效不佳。政院人士指出，預算通過剛滿月，只單看執行率並不公平，且...

熱門新聞

報稅別急！今年延長一個月到6月30日

避免成疫情破口 今年所得稅申報期間全面延長至6月30日

三星LCD大單 鴻家軍全拿

台鋼叫陣 友訊爆經營權大戰

鴻海面板生態圈 黏住三星

蘋果追單 台積5奈米產能全開

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。