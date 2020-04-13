國道客運紓困再加碼 每車每月最高補貼9萬元

交通部今（13）日在宣布加碼國道客運紓困方案。交通部長林佳龍指出，除機場路線已增加核撥每車新台幣3萬元營運費用補貼，所有國道客運路線，依運量下降的幅度，分級補貼營運費用，每車每月可申請1到3萬元、為期三個月，共可補貼3到9萬元。

新冠肺炎疫情持續升溫，林佳龍今日前往台北市的市府轉運站，除叮嚀業者加強落實防疫措施外，也對於場站第一線服務同仁之辛勞表示感謝，並宣布受疫情影響嚴重國道客運業者，交通部再增加營運分級補貼紓困措施之好消息。

林佳龍指出，對受影響最嚴重的國道客運機場路線，已增加核撥每車3萬元的營運費用補貼措施，並再增加對所有國道客運路線依運量下降幅度分級補貼營運費用，每車每月可申請1至3萬元、3個月，共可補貼3至9萬元之紓困措施。

林佳龍說明，交通部是配合疫情發展情勢隨時檢討紓困措施，針對國道客運業者在原有的補助防疫物資費用紓困措施外，近期因疫情持續升溫，也已責成公路總局訂定國道客運路線彈性減班機制，讓業者可因應實際載客狀況調整營運班次，以減少不必要之營運成本支出。

林佳龍表示，交通部及公路總局將持續關注疫情變化對業者產生的影響，並因應中央疫情指揮中心各階段管制措施，適時檢討規劃各項紓困及防疫措施，協助國道客運業者及從業人員渡過疫情衝擊。