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大江基因自動化新冠病毒檢疫設備 提升檢疫速度流量7倍

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

大江生醫（8436）子公司大江基因，今（13）日聯袂衛福部，發表最新自動化新冠病毒檢疫設備，精確度達99.9%，能24小時運作，檢測速度每日近900個檢體，約當台灣目前10間醫檢單位流量，提升檢疫速度流量達7倍，部署四台即可翻倍台灣檢測能量。

大江基因表示，本次發表的QVS-96病毒掃描機有「3全」特點：1、全球市場推廣；2、全病毒掃描；3、全自動化。面對當前新冠肺炎病毒肆虐，大江基因希望支援全球疾管中心，快速篩選確診。而「精確」是防疫與經濟兩大當前課題之關鍵，唯有夠精確的檢測結果，方能讓確診者隔離治療避免疫情擴散，更能讓健康的人正常生活維運經濟。故大江基因在選擇發展路線時，採用準確率99.9%的QPCR檢測技術，而QPCR檢測速度慢的問題，則由自動化加速。

在去年底疫情甫發生尚未擴散之際，大江即著手進行各項免疫產品開發與檢疫設備設計，結合過往大江生醫鷹眼實驗室的研發自動化「生物挖礦」，及大江基因檢測核酸上的豐富經驗，將原本QPCR曠日費時的程序，透過自動化編程與檢測流程整合，開發出全球首創的QVS-96病毒掃描機，QVS-96能透過模組轉換，自動化檢測各類流行病病毒，包括現在全球流行的新冠肺炎病毒，未來也能切換為每年流感病毒的檢測機，對於現在各國困窘而急需的檢測流量，將有極大助益。

大江QVS-96已經過疾管局勘查確效，即刻移轉疾管檢疫機關昆陽實驗室上線使用，並且已與台大醫學院合作，於國際知名期刊Nature 發表論文。大江基因已著手開發檢測流量再翻倍的QVS-190，目前已有外國政府洽詢採購，大江將與各國疾管檢疫部門合作，有效快速檢疫，遏制疫情擴散，為台灣在全球抗疫戰立下卓越貢獻。

大江生醫

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