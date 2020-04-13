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點子農場／打開零消費市場

經濟日報 / 吳仁麟

最近在台灣出版的《繁榮的悖論》，是克里斯汀生生前最後一本著作，他以「破壞式創新」理論知名於世。

今年1月過世的克里斯汀生，被視為全球最重要的商業思想家之一。這位創新大師之所以受到關注，除了因為在創新學理上的貢獻，也由於他始終對商學教育不斷反思。

2010年，正飽受癌症、心臟病及中風煎熬的克里斯汀生，堅持要對哈佛商學院畢業班發表一場演講。他對學生提出三個問題：「如何從工作中得到快樂？如何擁有美好的家人、朋友關係？如何堅持原則正直一生？」這場演講被討論到今天，特別是最後的那一句：「上帝衡量我的人生，不是用金錢，而是我可以幫助多少人成為更好的人」。

在《繁榮的悖論》裡，延續著克里斯汀生的核心論述，探討著創新的本質和目的，如同他那句名言：「消費者買的不是產品，而是產品背後的目的。」比如上班族之所以買奶昔，目的是能在開車時，在車上能輕鬆方便吃完一頓早餐；買電鑽，其實買的是牆壁上的洞。正如另一位知名哈佛商學院學者李維特說的：「人們要的不是四分之一英吋的鑽孔機，他們要的是四分之一英吋的孔。」

克里斯汀生認為，創新分成三種：持續性創新（sustaining innovation）、效率性創新（efficiency innovation）、創造市場的創新（market-creating innovation）。這些創新的類型本身沒有好壞之分，但最重要也最有價值的是「創造市場的創新」，特別是要能打開「零消費」市場。

所謂零消費市場，指的是從來沒有消費過某種產品或服務的客群。這些人大都是因經濟能力因素無法消費，但是一旦這個市場打開之後，就會產生驚人的爆發力。

100年前，汽車在美國是財富和地位的象徵。1900年，註冊的汽車還不到一萬輛，這些汽車都是個別訂製，很少美國人買得起，但亨利福特推出T型車改變了這一切，他讓汽車從奢侈品成為日用品，推出人人買得起的車。1909年美國汽車年產輛是兩萬輛，1922年已經暴增到200萬輛。

汽車業的發展也改變了美國人生活、工作和娛樂，學校和郊區開始發展了起來，旅館、速食店、汽車修理店、加油站開始繁榮，許多行業也隨著應運而生。像這樣能打開零消費市場的創新，正是克里斯汀生認為最重要的。特別是在今天這樣缺乏創造市場創新的年代。而這種創新背後更大的意義，是能帶來更多的工作和就業機會，也是創造繁榮最重要的動力。

比如第一代的iPhone是開創市場的創新，催生了智慧型手機的新市場，但是iPhone X是持續性創新，也許創造了消費額，卻沒有創造出其他更多資源。

不管是《繁榮的悖論》還是《創新者的解答》、《創新者的修練》、《創新者的DNA》、《創新的用途理論》，這些克里斯汀生的經典著作，其實都重覆強調著同樣的中心思想。

在每個市場，不管銷售任何產品或服務，都會產生「獲利」、「就業機會」和「文化改變」三個結果。唯有鎖定零消費的市場才可能為投資者、創新者、社會共同創造出龐大的利益，同時兼顧「創意、公益、生意」這三意，而得到的產值也往往不只3億。

（本專欄每周一刊登）

哈佛 智慧型手機 iPhone

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