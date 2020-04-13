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公共治理／吳當傑…兩心策略 為產官搭橋

經濟日報 / 邱金蘭
金融總會秘書長吳當傑善用虛心及用心，落實金融總會設立宗旨，稱職扮演溝通橋梁角色。 記者胡經周／攝影
金融總會秘書長吳當傑善用虛心及用心，落實金融總會設立宗旨，稱職扮演溝通橋梁角色。 記者胡經周／攝影

從監理機關、金融機構轉換跑道到金融同業公會，金融總會秘書長吳當傑透過「兩心」：虛心及用心，徹底落實金融總會設立宗旨，稱職扮演溝通橋梁角色，也逐漸擦亮金總招牌 。

了解需求 強化會員服務

金融總會是由各金融同業公會及相關周邊單位組成的社團組織，設立宗旨在於致力整合各金融產業的資源力量，來促進金融服務業的健全發展，目前有33個團體會員，含括銀行、證券及保險等十大公會及金融周邊單位。

吳當傑曾擔任金管會、財政部副首長，及土銀、華南金控董事長，了解監理機關的角色，也熟悉金融市場及金融業者的需求，把金總這個產、官溝通平台功能發揮淋漓盡致，讓金管會放心交付的任務愈來愈多，金總變得好忙。

從監理官、金融機構經營者再到公會組織，是如何做好橋梁的任務？吳當傑客氣的說，只有虛心跟用心這幾個字。

為了提升金總對會員服務，並且強化與會員合作，提升服務熱度，去年4月吳當傑專任金總秘書長後，就陸續拜會各大金融同業公會，聽取對金總的需求及意見，也「虛心」接受並提出相關改革。

例如金總聽取會員及各大專院校建議，調整清寒獎學金資格，讓真正需要協助的學生能獲得獎助學金等。

吳當傑更親自帶領各公會，拜會相關部會主管機關，協助解決問題，使得金總近二年提出的「金融建言白皮書」，金融業建議獲金管會採納項目創下新高。

對於金管會交辦的任務，更是「用心」、盡全力執行，例如金管會去年7月交辦金總，研議提升民眾查詢金融遺產的方便性及效率性。

整合資源 發揮最大效益

吳當傑因長期任職金管會與財政部，即扮演了資源的整合工作，並請集保擔任幕僚，與台北國稅局、聯徵中心、銀行公會及各大公會歷經數月溝通研商，從去年12月1日起開始試辦，民眾可透過台北國稅局一次申請查詢各類金融遺產，六大受理查詢單位將直接或由其會員機構提供查詢結果給申請人。

今年2月底，六大單位合計受理件數為7,858件，預估7月1日起擴大全國實施後，可嘉惠全國民眾，進而達到簡政便民，效率升級的目標。

除了「用心」執行主管機關交辦的任務，吳當傑更主動出擊 ，規劃整合金融周邊單位資料庫加值分析。

金總最近主動約訪聯徵中心、集保、財金公司等單位，將結合三個單位的資料庫作加值分析，例如，對年輕人、老年人等以財富、年齡別、地域別、職業別等來做客觀分析，產出與金融消費有關數據，以供主管機關制定相關金融政策參考。

吳當傑強調，未來金總將持續扮演好協助國內金融業務發展的重要推手，加強與會員互動，並協助主管機關推動各項金融重要政策，以整合各界金融資源發揮最大效益。

吳當傑 金管會 金融業

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