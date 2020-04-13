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瑪格麗特談品牌／品牌與領導力

經濟日報 / 黃麗燕

「你為什麼只幫中小企業的CEO上品牌課程，而不擴大給所有想做品牌的人上課呢？」 一個被我懇求來幫中小企業CEO上「品牌領導課程」的亞洲區CEO不解的問。「一是資源分配，二是時間。」我不假思索的回應。

「讓CEO來上課不是要知道如何做品牌的細節，那是品牌經理人或行銷經理要懂的事。CEO最主要是判斷要不要做品牌？做出什麼樣的品牌？選什麼樣的夥伴來建構長遠的品牌。」我再細細的解釋。

做領導的人不見得懂品牌，但會做品牌的人一定懂得領導。品牌和領導力的異同點在哪裡？你可以不太知道做品牌的細節，但你會了解品牌真正的核心，否則沒辦法領導行銷部門建構一個品牌。

「賣產品」和「建品牌」需要的是不同的組織跟不同的人，花費的錢及要達到的目的性也不一樣，只有在你懂得你事業存在真正的意義跟核心時，你才能夠知道要不要做品牌，也才能夠下判斷和決策；而不是因為人家說要做品牌你就做，若如此，當你真的開始做品牌，將無從判斷任何一個決策的背後意義應該是什麼？」

好好思考品牌對你的意義是什麼？或者，重新思考為什麼你會想到「品牌」這個字眼。你想要品牌幫你達到什麼目的，你想要品牌幫你做到什麼？你擁有品牌跟沒有品牌，你現在做的事有什麼不同？有品牌以後你有什麼事情會繼續做，什麼事情不會繼續做？你現在的人會有什麼不同？你現在的組織會有什麼不同？你願意為品牌做什麼犧牲，想要得到什麼結果…。

品牌跟領導人一樣——它必須要領導，而不是被領導，所以有些OEM的廠商很難做品牌，他們只是有一些特定客戶對他們的了解和知名度而已，因為他們沒辦法控制很多的事情，他們被品牌商所領導著、所改變著、所形塑著。品牌商甚至不拿你的R&D當做資產，他可以要求你隨時把你的資產丟出去，這就是有些OEM廠商的悲哀。

不過，這樣OEM的生意就不能做？不是！而是你選擇的路線不同，當你沒有什麼是不可以被取代的，那麼，價格決定了你、你的顧客決定了你。當你成為一個品牌，對特定對象有特定的價值，而不是只有產品知名度、產品規格與價格，那麼，是你選擇了走自己想走的路，有可能比較長、比較辛苦、比較耗時費力，但，至少那是你選擇的路。做生意都是可以賺錢的，但若只是單純賺錢、賺快錢，不一定要做品牌！

所以，學生常問我可不可以做品牌時，我的回答總是：你根本不知道你要的是什麼？要怎麼做出一個品牌呢？你現在做的生意如果沒有問題，幹嘛一定要做品牌？如果你現在的產品，你爸媽做了三、五十年都做得很好，然後你說不行，我就要做的跟他們不一樣，我要改變，所以去打廣告，想從B2B變成B2C…這都只是為了超越你爸媽而已，不代表是你真正想要的「品牌」。

CEO懂品牌，在公司更能形成火車頭的示範作用，讓行銷人員更能按照CEO的方向，以他們的專業聚焦往前衝，並且和CEO並肩作戰，對內迅速建立共識，對外更快搶占市場，快步往前，成為領導品牌。

（作者是李奧貝納集團執行長暨大中華區總裁）

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