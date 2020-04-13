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經濟選書／新絲綢之路

經濟日報 / 彼德．梵科潘

在2013年秋天訪問中亞國家的行程中，習近平在阿斯塔納提出，兩千年來，「雖然種族、信仰和文化背景各不相同」，但生活在這個連接東西方的地區的人民能夠共存和發展。他繼續說道，「中國高度重視發展同中亞各國的友好合作關係，將其視為外交優先方向」。現在正是加強經濟聯繫、道路聯通、貿易暢通和貨幣流通的良機，也是建設「絲綢之路經濟帶」的好時機，換句話說，就是一條新的絲綢之路。

世界正在我們身邊發生變化。當我們進入到一個西方在政治、軍事和經濟上的優勢開始感受到壓力的時代中，一種不安感讓人心緒不寧。當許諾自由和民主的「阿拉伯之春」的假曙光已經被不寬容、苦難和恐懼狀態所替代，並且波及到了整片地區之外，「伊拉克和敘利亞的伊斯蘭國」及其後續團體正在尋求控制領土、石油和控制受害者的思想。

在這樣的局面中，很少有人會懷疑將有更多的動盪到來，尤其是因為油價戲劇性下跌之後，給整個波斯灣地區、阿拉伯半島和中亞的各國都帶來了穩定性的衝擊，這些國家要努力平衡預算，並且在好幾代人已經習慣了靠石油和天然氣財富過日子的舊有情形過去後施行簡樸的標準。經濟緊縮和政治上的更迭是攜手並進的，這樣的局面很少能獲得快速和輕易的解決。

對黑海以北的地區來說，俄國吞下克里米亞並介入烏克蘭事務的作為，已經給莫斯科和華盛頓之間的關係造成了不安，而且也影響了莫斯科和歐盟的關係，這和伊朗的發展軌跡形成了對比，伊朗很久以來都是弱勢國家，但它現在看起來正在恢復伊朗所扮演的傳統角色，成為和平與繁榮得以遍布的靠山。當然還有中國，這個國家已經明顯進入了轉型期，過去20年飛速的經濟發展已經放緩到了一種被稱為「新常態」的狀況——平緩而不劇烈。中國將如何和鄰國及周邊地區的國家打交道，將如何在全球舞台上舉手投足，都會幫助塑造出21世紀的樣貌。

習近平在2013年提出的「一帶一路」計畫投入了巨額資源，這強烈地預示著中國正在為未來做準備。在其他地方，創傷和困難、挑戰和問題看起來都是分娩之痛——是一個新世界在我們眼前浮現的跡象。

雖然我們很想要知道下一個威脅從哪裡來，如何更好地處理宗教極端主義，如何與那些看起來樂於丟棄國際法的國家協商，以及如何在那些我們很少花時間去了解的人民、文化和地區之間建立關係，在亞洲的脊梁地區，網絡和連結正在靜悄悄地匯聚起來；或者換句話說，這裡正在復甦。絲綢之路正再一次崛起。

（摘自《絲綢之路》，聯經出版）

伊朗 石油 習近平

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