台商泰國第一大PCB廠商泰鼎在泰國持續加強防疫新冠病毒肺炎,泰鼎團隊今(12)日並推出兩部影片,最高三級防疫措施的動員情況也首度由影片曝光,包含泰鼎董事長王樹木、執行長周瑞祥等皆親上第一線。

泰鼎說,影片一是目前泰鼎提升至最高等級3級的抗疫相關措施,另一個是搭配泰鼎Apex Teamwork主題曲,溫馨感人的激發公司全體上上下下保護自己保護家人,保護公司,Good to You, Good to Apex的宣導。