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疫情衝擊弱勢戶 台中市社宅租金可緩繳4個月

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市社會住宅租金可緩繳4個月。圖/台中市新聞局提供
台中市社會住宅租金可緩繳4個月。圖/台中市新聞局提供

受到新冠肺炎疫情影響，台中市政府住宅處指出，社會住宅承租戶最長可申請延後繳納4個月份租金，免除違約金。

社宅處指出，考量各產業因疫情產生的衝擊時間點不同，申請租金延後繳納月份可追溯至令年初，讓承租戶有充裕的財務運用彈性空間。

台中市目前已完工落成的社會住宅，包括「豐原安康一期」、「大里光正段一期」、「南屯精科樂活好宅」，3社宅總戶數為591戶，若加上4月底即將完工的「太平區育賢段一期」近900戶社會住宅。

住宅處指出，原本依雙方簽訂租賃契約規定，承租戶逾期未繳納，應按日計收違約金，嚴重時須依約搬離。

但疫情導致不少民衆資金調度困難，反映暫時無法如期繳納租金，市府特別辦理延後繳租方案，承租戶即日起可索取申請書，以郵寄或親送至住宅處受理。

住宅處也強調，社會住宅仍須考量財務自償性問題，紓困方案主要解決承租者燃眉之急。且保障遞補戶承租權益，若承租戶延後繳納租金期過後仍無法繳納租金者，仍將依契約規定解約，由遞補戶依序遞補。

租金 社會住宅 疫情

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