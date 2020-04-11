70年來最慘 松山機場兩岸及國際線班次剩不到一成

國內老牌機場－台北松山機場，將於本（4）月17日營運滿70周年，因受到新冠肺炎疫情衝擊，目前兩岸和國際線每周航班僅七至八班，不到過去的一成，而衝擊較小的國內線，航班數也只有過去的四至五成，為開場營運以來罕見的慘況，為加強防疫，營運滿70周年沒有任何慶祝活動。

松山機場定位為首都商務機場，直飛日本東京羽田、南韓首爾金浦和中國大陸上海虹橋機場，並飛航大陸包括上海共12個航點，去年平均每日進出旅客多達8,800多人次，為僅次於桃園和高雄小港機場的重要國際機場。

因疫情蔓延迅速，南韓大邱發生群聚感染，確診病例數暴增後，我即暫時停飛松山－金浦航線；後來疫情延燒全球，日本受感染人數越來愈多，疫情指揮中心將日本列為旅遊建議第三級警告，之後日本也將我國民列為禁止入境的國家之一，航班數大減。

兩岸航線部分，目前僅北京、上海、廈門和成都四個航點仍維持直航，其餘航線全部暫時關閉，松山機場只有上海、廈門兩個航點，陸方為嚴格管控外來旅客，暫停非陸籍班機飛航虹橋，因此，松山的上海航線全部改飛浦東，但加上東京一周才七、八班而已，反倒是小三通關閉後，廈門因此受惠，現在一周還有二至三班。

民航局官員表示，過去東北亞航線和兩岸航線正常時，旅客量相當多，受到疫情衝擊下，航班數不到過去的一成，而國內線雖然也受到疫情影響，但因金門、馬祖、澎湖等離島還要搭機較方便、快速，去台東的旅客也會選擇飛機，所以航班數減了一半多，但一天進出旅客量還有二、三千人。

至於航班何時可以逐漸恢復正常，官員認為，前一波從歐美回國和清明節連假出遊的人，到4月底就知道受感染的狀況，如果確診數不多，代表疫情受到控制，國內線旅客應會慢慢增加，但國際和兩岸就要看全球疫情的變化了。