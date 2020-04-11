百年糕餅郭元益逆勢突圍 打造新形象店、自組禮盒包裝

新冠肺炎疫情重創各行各業，雖然大環境氛圍低迷，但老字號百年糕餅名店郭元益逆勢操作，不僅前進象徵嫁妝一牛車的台南打造品牌新形象店，也再度推出創新行銷手法，而這裡也是旗下拉法頌系列的首家店中店，同時還推出自組禮盒與包裝DIY專區，以拉法頌2.0全新面貌，希望拉近與年輕人的距離。

郭元益副總經理郭建偉指出，2016年邀來設計師聶永真以起家糕仔製程打造品牌形象店，成功吸引年輕人與觀光客到店，第一款設計師糕餅「伴點時光」也成功跨越喜餅與伴手禮範疇，長銷至今。

今年特別選擇在台南打造品牌新形象店，就是希望讓消費者有機會透過空間與視覺呈現，完整體驗品牌另一招牌酥皮，而這也是品牌當年跨出大台北地區的首站，於嫁妝一牛車的台南，以融合中西元素與手工傳承的質感空間，重新述說過去象徵生活中奢侈品的糕餅，在當代如何傳遞人與人的情感與味覺記憶，份外別具意義。

在上百坪郭元益的台南嶄新店型，共使用了55根桿麵棍在牆面與伴手禮區高低錯落懸掛，是裝置藝術也是方便消費吊掛雨傘的巧思，外觀相當醒目，弧形天花板與洽談座位區以造型隔板創造出翻摺、壓延的視覺立體感與半透空隔間，展現郭元益「招牌酥皮」極盡繁複的台式糕餅百年手工技藝。

不僅如此，店內還特別設置郭元益全台首見的伴手禮自組禮盒DIY包裝區，提供有代表品牌與在地元素的梅花、台南孔廟、愛心的包裝紙、緞帶、小卡、棉線等，讓消費者從裡到外客製化專屬禮盒，並邀來台灣知名藝術家「質物霽畫」李霽將植物帶入空間，陪伴消費者挑選喜餅或是禮物包裝的手作時光。

而被譽為「閨密最想收到喜餅」的拉法頌系列，這次也以創新2.0版與消費者見面，郭建偉指出，這次拉法頌系列全新Logo商品視覺邀來的是台灣知名設計師兩個八月操刀，狀似巴黎鐵塔的L.A兩字，看似手牽手也呈現愛心，期望傳遞與記憶人生最美時刻，選色則來自橄欖葉的正反面，延伸果綠與愛綠色雙色，意喻不同情感從初始到熟成，一改以往富貴喜氣的金與紅色，全新粉嫩色系展現精緻法式美學。

口味上，拉法頌系列則延續郭元益嚴選精神，結合日式製菓工藝打造31款「城市風味」、「大地風味」兩大味系手工甜點與餅乾，郭建偉表示，這是開發團隊歷時兩年嚴選靜岡有機抹茶、法國進口頂級之安倍栗子泥，荷蘭皇家級無鹽發酵奶油、特選紐西蘭的黑嘉麗粉、天然梔子花等，結合師傅烘焙手藝，發揮名地名物絕佳風味與天然食材創造的豐富配色，連烘焙最重要的糖、鹽都特別選用日本三溫糖與上白糖、法國庇里牛斯山溫泉鹽糖，展現最頂級與細緻口感。不僅如此，更突破來源與製程限制，持續擴大「潔淨標章Clean Label」認證，引領飲食潮流與世界接軌，讓主顧也吃得安心。

拉法頌禮盒選擇也相當多樣化，全新五款禮盒從頂級宴客婚餅、特殊紀念日、彌月或派對送禮，或日常伴手禮均一應俱全，其中頂級款延續拉法頌一貫的精品級外盒質感，三層抽屜式收納空間，可從26款全新手工甜點與餅乾自選組合，不僅可挑選最喜歡口味，嫩綠時尚外盒、精緻緞帶、拉法頌雙L蝴蝶造型別針美觀又實用。

另還有單層款（600元）、伴手禮款（240元）則以浪漫旋律與音符花色妝點，適合在不同場合與送禮用途，郭建偉表示，品牌期望在喜餅市場之外，亦能成功切入時尚送禮商機。