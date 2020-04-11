快訊

變天了！冷氣團來襲 今晚到明午6縣市暴冷探10度低溫

日本進入緊急狀態 籌委會不保證東奧明年能如期

李智凱、郭婞淳感人影片 讓國際社會認識美好台灣

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
TOYOTA以行動力挺台灣運動選手 邁向世界的舞台（左起TOYOTA品牌大使郭婞淳、TOYOTA車輛營業本部長 劉傳宏協理、品牌大使李智凱）。 圖／業者提供
TOYOTA以行動力挺台灣運動選手 邁向世界的舞台（左起TOYOTA品牌大使郭婞淳、TOYOTA車輛營業本部長 劉傳宏協理、品牌大使李智凱）。 圖／業者提供

全球網友接力用「#ThisAttackComeFromTaiwan」當作「標籤」（hashtag），貼出各式各樣的台灣美食與美景，讓許多人好感動。今天不少網友就指出，看過李智凱郭婞淳堅持不懈的影片，深深覺得這兩位運動員的精神，很適合代表台灣人民在艱困的環境中永不放棄精神。

全民抗疫期間，許多人感動台灣人的防疫精神，認為台灣「防疫做的很好！」讓大家認識不一樣的台灣。和泰車昨天推出李智凱、郭婞淳奧運選手一路走來奮鬥精彩過程短影片，用來為大家加油打氣。上架才不到12小時的時間，引起網路熱議影片，網路點閱率已經破3萬人次。

和泰車贊助體壇健將李智凱、郭婞淳，並且將他們奮鬥努力的過程拍成影片，透過影片看到台灣人奮鬥及韌性，更彰顯台灣人的精神。在防疫期間難免有一些低氣壓，就像運動選手在準備比賽的過程中也會遭遇逆風，但逆風而行 的精神另人動容。

在這場世界最上最可怕的疫情，讓國際社會有更多機會認識美好台灣，也看到台灣人民的熱情和善良。TOYOTA期望鼓勵每一位堅守崗位努力的台灣人，在新冠肺炎疫情中能不畏艱難，積極配合政府的防疫措施，在官民同心合作之下，全力戰勝疫情。

身為產業領導品牌的TOYOTA，宣布持續挹注資源，贊助競技體操選手李智凱及舉重女將郭婞淳，全力備戰明年的奧運賽事。TOYOTA以實際行動支持兩位優秀選手成為品牌大使，同時號召全民共同關注以鼓舞士氣，讓選手重新調整腳步，面對接踵而至的挑戰能無後顧之憂、專注訓練，進而締造佳績，站在世界的舞台為台灣爭光。

TOYOTA豐田汽車公司自2017年起正式成為國際奧運會及殘奧會全球合作夥伴，始終秉持「不斷挑戰、持續改善」的企業精神，面對無數次艱難的困境，將一個又一個的「不可能」化為「可能」。

李智凱及郭婞淳都是台灣備受矚目的體壇明星，在嶄露鋒芒及耀眼成績背後，是不斷挑戰自我、突破極限的淬鍊過程。 圖／業者提供
李智凱及郭婞淳都是台灣備受矚目的體壇明星，在嶄露鋒芒及耀眼成績背後，是不斷挑戰自我、突破極限的淬鍊過程。 圖／業者提供

郭婞淳 李智凱

延伸閱讀

北港朝天宮取消媽祖出巡 發起慈悲月送素食挺防疫

協助全球抗疫 婦聯會與基督教團體攜手勸募防疫物資

桐花絕美盛開！嘉義市客家桐花祭停辦 散心賞花要防疫防蚊

林智堅訪視鼎泰豐 市府與餐飲業攜手提升防疫層級

相關新聞

外送平台後進者突圍不易 學者建議三大關鍵

外送市場興盛，不過，又有業者宣布退出台灣市場。學者認為，後進者突圍不易，業者應思考做出差異，像是提升外送品質、優化外送員...

福壽改選 看見泰山身影

國內飼料、油脂大廠福壽今年改選董監事，昨（10）日公告董事和獨董被提名人名單，市場派興泰提名五位，要搶三席董事，兩席獨董，名單中更赫見泰山子公司泰山元；據了解，興泰是因中聯油脂公司認識泰山，本次找上泰山當盟友。泰山則說，因看好福壽前景，希望同業之間加深合作，所以同意進入提名名單中。

泰國防疫宵禁 泰鼎：對營運無造成影響

PCB廠泰鼎-KY（4927）公告，泰國宵禁時間維持為晚上10點至隔日凌晨4點，員工上下班接送未與宵禁時間衝突，故對營運...

老藥身價大躍升、蔡總統親訪固料認證國家隊，這家藥廠厲害在哪裡？

新冠肺炎疫情延燒，世界衛生組織篩選抗瘧疾藥物氯奎寧（chloroquine）及羥氯奎寧（hydroxychloroquine）為防疫候選藥物，國內唯一生產奎寧原料藥的藥廠旭富成了當紅炸子雞，就連總統蔡

世界明珠案照亮南港輪胎 林學圃操刀大買泰豐股票盤算是什麼?

周四（4月9日）傍晚，南港輪胎（2101）發布公告，投下3.09億元敲進泰豐25,889張，拿下泰豐高達5.47%的股權，躍居第二大股東...

台灣港群貨櫃量首季微減 衰退集中兩岸、紐澳等航線

受到疫情影響，台灣港務公司今天說，我國港群第一季初步累計貨櫃裝卸量逾367萬TEU（20呎標準櫃單位），同比約減1.3%...

醫療用橡膠手套大廠 申豐全年EPS拚6.7元

醫療手套需求增加、以及丁二烯價格下跌，申豐（6582）受惠於兩大利多加持，3月營收年增率跳升40%，表現相當搶眼。法人推估，由於醫療手套需求持續增加，4月營收可望更上層樓，全年營收將衝40億元，每股純益有機會達6.7元。

華航宿霧、清邁延到10月開航 這些航線則取消到9月底

新冠肺炎衝擊航空業，航班陸續取消。臉書台灣航空福利社今天公告，中華航空新加坡、宿霧、清邁、關島、羅馬最新航班取消資訊，部...

捷安特千金劉麗珠 變身成YouBike教母改變民眾通勤習慣　

刷卡一嗶、隨借隨還的YouBike，是一種通勤方式，也是一種生活態度，截至2019年底，累計3.4億人次騎過，更曾創下一輛車一天被騎十五次的世界記錄。這些成績來自劉麗珠，巨大機械（捷安特）創辦人劉金標的長女，自行車新文化基金會執行長、也是YouBike發言人。

最大活動平台Accupass燒光2億的融資 如何活下來

謝耀輝，亞洲最大活動平台Accupass共同創辦人、執行長。創業之初，他們不被看好，最常聽到「不過就是辦辦活動，有什麼厲害？」但2014年，獲得了兩億的融資，卻在兩年間錢燒光，他如何挺過？

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

何炳霖，高雄人，55歲，cama現烘連鎖咖啡品牌創辦人兼董事長，目前擁有約120家店，兩成直營、八成加盟，年營收約七億。2006年創辦cama之前，在廣告行銷領域超過18年，曾在國華廣告擔任業務，在前日商聯旭廣告（ADK）擔任客戶群總監GAD，在花仙子擔任行銷經理，在美商李奧貝納廣告擔任客戶群總監GAD。

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

「從小，我就是一個什麼都爛到爆炸的人，成績吊車尾、家裡也不富有，根本不知道自己的未來在哪裡！直到深愛的阿嬤去世，我才驚覺，人真的會這樣消失，我開始珍惜身邊的幸福，創作風格也從早期的黑暗悲涼，轉為對愛的渴望。雖然我對未來還是茫然，但是，追求心裡的渴望，它會帶你到自己都不知道的未來。」

熱門新聞

一紙公文 遠航正式歇業結束63年營運

經濟部公告5家外送國家隊名單 免上架費、抽成15%

富邦金單月大賺81餘億元 續登金控首季獲利三冠王

無薪假八年新高，勞動部推四大方案「幫勞工加薪」，一張表看如何申請？

商總：紓困2.0看得到吃不到 呼籲發消費券、貸款免息

全台最大太陽光電場今日併網測試 每年發2億度綠電

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。