李智凱、郭婞淳感人影片 讓國際社會認識美好台灣

全球網友接力用「#ThisAttackComeFromTaiwan」當作「標籤」（hashtag），貼出各式各樣的台灣美食與美景，讓許多人好感動。今天不少網友就指出，看過李智凱、郭婞淳堅持不懈的影片，深深覺得這兩位運動員的精神，很適合代表台灣人民在艱困的環境中永不放棄精神。

全民抗疫期間，許多人感動台灣人的防疫精神，認為台灣「防疫做的很好！」讓大家認識不一樣的台灣。和泰車昨天推出李智凱、郭婞淳奧運選手一路走來奮鬥精彩過程短影片，用來為大家加油打氣。上架才不到12小時的時間，引起網路熱議影片，網路點閱率已經破3萬人次。

和泰車贊助體壇健將李智凱、郭婞淳，並且將他們奮鬥努力的過程拍成影片，透過影片看到台灣人奮鬥及韌性，更彰顯台灣人的精神。在防疫期間難免有一些低氣壓，就像運動選手在準備比賽的過程中也會遭遇逆風，但逆風而行 的精神另人動容。

在這場世界最上最可怕的疫情，讓國際社會有更多機會認識美好台灣，也看到台灣人民的熱情和善良。TOYOTA期望鼓勵每一位堅守崗位努力的台灣人，在新冠肺炎疫情中能不畏艱難，積極配合政府的防疫措施，在官民同心合作之下，全力戰勝疫情。

身為產業領導品牌的TOYOTA，宣布持續挹注資源，贊助競技體操選手李智凱及舉重女將郭婞淳，全力備戰明年的奧運賽事。TOYOTA以實際行動支持兩位優秀選手成為品牌大使，同時號召全民共同關注以鼓舞士氣，讓選手重新調整腳步，面對接踵而至的挑戰能無後顧之憂、專注訓練，進而締造佳績，站在世界的舞台為台灣爭光。