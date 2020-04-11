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福壽改選 看見泰山身影

經濟日報 / 記者何秀玲／台北報導

國內飼料、油脂大廠福壽今年改選董監事，昨（10）日公告董事和獨董被提名人名單，市場派興泰提名五位，要搶三席董事，兩席獨董，名單中更赫見泰山子公司泰山元；據了解，興泰是因中聯油脂公司認識泰山，本次找上泰山當盟友。泰山則說，因看好福壽前景，希望同業之間加深合作，所以同意進入提名名單中。

近年飼料廠興泰以投資公司名義投資福壽及福懋油，去年6月興泰更短暫拿下福懋油經營權，經過公司派許家幾經攻防，才重新拿回經營權；而福壽預計在今年6月17日召開股東會改選董監事，將選出六席董事、三席獨董，讓外界好奇，福壽是否可能上演經營權之爭。

昨日董事和獨董被提名人名單中，市場派興泰提名三席董事和兩席獨董，董事提名人有農安生技、安達鑫投資以及泰山元；獨董提名則有福懋油獨董陳重瑞以及永豐金證券業務副總經理黃識頻。目前福壽以董事長洪堯昆家族為主的持股比高達六成以上，而興泰前董事長吳金泉為首的市場派，持股則近25%，雙方股權占比懸殊，興泰就算拿下三席，福壽也有六席，市場派很難撼動經營權。興泰會找上泰山當盟友，雙方是透過福壽、福懋油及泰山三方共同成立的黃豆油榨油大廠「中聯油脂」所認識。

泰山 福壽 經營權

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