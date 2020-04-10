好市多防疫新規定 明起限制一張卡兩人入場
為了防疫，美式量販店好市多（Costco）今（10）日表示，明（11）日起將限制進店人數，好市多主管表示，與會員溝通，希望會員最多只帶一位客人進入賣場，也就是一張卡只能兩人入場，並建議入店客人配戴口罩；另外，到4月13日，全台Costco賣場都將裝設紅外線機，以偵測客人體溫。
好市多主管表示，目前並沒有像國外好市多一樣縮短營業時間，不過從11日起將限制進店人數，每間店依據賣場面積不同，所限制的人數也有不同，一旦達到上限，就不會再讓會員進場，也會無法停車。
好市多主管也提到，將與會員溝通，希望入場一張卡最多兩人入賣場，才能控制人數，確保防疫安全，並且建議配戴口罩；另外，目前有七家賣場都裝設紅外線儀，4月13日後全台Costco賣場將全面裝設，以偵測客人體溫。
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