長榮航3月營收年減54% 比市場預期小
新冠肺炎疫情愈演愈烈，受到此疫情恐擴散影響，長榮航（2618）客運比重高，3月營收受創明顯，營收僅67.86億元、年減54%，第1季營收為302.33億元，年減31%。
長榮航去年受到空服員在暑假旺季期間罷工提列損失等干擾，然而獲利還是有不錯表現，EPS還有0.83元，每股配發0.25元現金。今年長榮航遭遇新冠肺炎疫情的衝擊，營運受挫，第1季營收下滑，不過，還是比市場預期下滑幅度小。
還好近期貨機市場需求熱絡，長榮航目前有5架777全新型的貨機，再加上開放客機可以袖請變貨機，有助降低虧損擴大的壓力。長榮航空擁有5架市場公認很省油的777貨機，777貨機是全球最大的雙引擎全貨機，是波音公司為取代已停產的747-400貨機及MD11貨機所開發的高性能全貨機。
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