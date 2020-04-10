快訊

主婦變酒店公關 指揮中心坦承疫調出現時間差

愛奇藝也造假？瑞幸咖啡自爆後 中概股火燒連環船

長榮航3月營收年減54% 比市場預期小

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

新冠肺炎疫情愈演愈烈，受到此疫情恐擴散影響，長榮航（2618）客運比重高，3月營收受創明顯，營收僅67.86億元、年減54%，第1季營收為302.33億元，年減31%。

長榮航去年受到空服員在暑假旺季期間罷工提列損失等干擾，然而獲利還是有不錯表現，EPS還有0.83元，每股配發0.25元現金。今年長榮航遭遇新冠肺炎疫情的衝擊，營運受挫，第1季營收下滑，不過，還是比市場預期下滑幅度小。

還好近期貨機市場需求熱絡，長榮航目前有5架777全新型的貨機，再加上開放客機可以袖請變貨機，有助降低虧損擴大的壓力。長榮航空擁有5架市場公認很省油的777貨機，777貨機是全球最大的雙引擎全貨機，是波音公司為取代已停產的747-400貨機及MD11貨機所開發的高性能全貨機。

長榮航空 營收 疫情

延伸閱讀

鬧血荒！民眾怕染疫不敢出門 台北血庫只能再撐3.5天

紐約武漢肺炎單日死亡再創新高 新增住院銳減

新冠肺炎累計382例 6死13重症91人已痊癒

台紐貿易不中斷！紐航客機加入貨運市場 送蜂蜜來台灣

相關新聞

泰國防疫宵禁 泰鼎：對營運無造成影響

PCB廠泰鼎-KY（4927）公告，泰國宵禁時間維持為晚上10點至隔日凌晨4點，員工上下班接送未與宵禁時間衝突，故對營運...

老藥身價大躍升、蔡總統親訪固料認證國家隊，這家藥廠厲害在哪裡？

新冠肺炎疫情延燒，世界衛生組織篩選抗瘧疾藥物氯奎寧（chloroquine）及羥氯奎寧（hydroxychloroquine）為防疫候選藥物，國內唯一生產奎寧原料藥的藥廠旭富成了當紅炸子雞，就連總統蔡

世界明珠案照亮南港輪胎 林學圃操刀大買泰豐股票盤算是什麼?

周四（4月9日）傍晚，南港輪胎（2101）發布公告，投下3.09億元敲進泰豐25,889張，拿下泰豐高達5.47%的股權，躍居第二大股東...

台灣港群貨櫃量首季微減 衰退集中兩岸、紐澳等航線

受到疫情影響，台灣港務公司今天說，我國港群第一季初步累計貨櫃裝卸量逾367萬TEU（20呎標準櫃單位），同比約減1.3%...

醫療用橡膠手套大廠 申豐全年EPS拚6.7元

醫療手套需求增加、以及丁二烯價格下跌，申豐（6582）受惠於兩大利多加持，3月營收年增率跳升40%，表現相當搶眼。法人推估，由於醫療手套需求持續增加，4月營收可望更上層樓，全年營收將衝40億元，每股純益有機會達6.7元。

華航宿霧、清邁延到10月開航 這些航線則取消到9月底

新冠肺炎衝擊航空業，航班陸續取消。臉書台灣航空福利社今天公告，中華航空新加坡、宿霧、清邁、關島、羅馬最新航班取消資訊，部...

長榮華航最新退改票辦法出爐 5月31日前航班皆適用

新冠肺炎衝擊各國際航線，中華航空、長榮航空相繼公布最新改、退票作業辦法。

紐西蘭航空客機 加入貨運市場

由紐西蘭航空執飛的787-9夢想客機帶著紐西蘭蜂蜜與奶油等民生物品在4月9日15時05分降落桃園機場，而該機也於今（10...

2020桃捷線上搶先應猿 樂天彩繪列車主題車站亮相

中華職棒開幕賽將於4月11日開打，Rakuten Monkeys樂天桃猿坐鎮桃園主場迎戰中信兄弟，雖然球迷們早已懷著滿腔...

運動企業認證徵件 首推中小企業分流審評及線上試評

教育部體育署辦理「109年度運動企業認證」徵件，即日起開放企業免費報名。徵件時間自3月26日至6月15日截止，將於9月公...

策略行銷／購物大潮 AI動態出貨

新冠疫情蔓延，電商銷售逆勢成長，生意好到讓網路家庭連續兩次暫停部分商品的24小時到貨服務。網路家庭集團執行長蔡凱文說，今年農曆年間開始了第一波搶購潮，3月初再爆發了一波搶購潮，網家學會「及時到貨比假裝能24小時到貨」對消費者更有幫助，動態調整出貨模式。

高績效教練／光環效應背後的真相

光環效應（Halo Effect）是一種影響人際知覺的因素，指在人際知覺中所形成的「以點概面」或「以偏概全」的主觀印象。最早是由美國心理學家愛德華．桑戴克提出：一個人的某種特質，或一個物品的某種特性，一旦給人以非常好的印象，在這種印象的影響下，人們對這個人的特質或該物品的其他特性也會給予較好評價。「愛屋及烏」或「一白遮百醜」都是光環效應在社會生活中的具體體現，反之亦然。

熱門新聞

台積電行政職加分紅年薪600K？網力挺：CP值超高

國泰金 Q1獲利跳增七成

鋼鐵業驚傳法商緊縮銀根

一紙公文 遠航正式歇業結束63年營運

三大飯店破天荒合推通用券：為員工在漆黑的山洞中尋一道光！

長榮華航最新退改票辦法出爐 5月31日前航班皆適用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。