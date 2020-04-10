長榮航3月營收年減54% 比市場預期小

光環效應（Halo Effect）是一種影響人際知覺的因素，指在人際知覺中所形成的「以點概面」或「以偏概全」的主觀印象。最早是由美國心理學家愛德華．桑戴克提出：一個人的某種特質，或一個物品的某種特性，一旦給人以非常好的印象，在這種印象的影響下，人們對這個人的特質或該物品的其他特性也會給予較好評價。「愛屋及烏」或「一白遮百醜」都是光環效應在社會生活中的具體體現，反之亦然。

2020-04-10 01:39