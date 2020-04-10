不動產評價委員會登場 新北市提供三大房稅優惠

新北市政府今（10）日召開三年一次的不動產評價委員會，重行評定房屋稅課稅的標準價格，考量近期新冠肺炎疫情影響，提供三項優惠措施。一、地段等級調升部分，將原實施日期今年7月1日延後一年至2021年7月1日起實施。二、地上權房屋地段等級調降二級。三、都更房屋稅負減免二成。

新北市稅捐處表示，會中決議九成以上維持原評定，僅少部分調整。在房屋地段等級調整部分，全面檢討各區房屋坐落地段等級情形，針對公共設施較完善，經濟、交通相對繁榮路段提高等級，相對衰退路段則予以調降，經評定全市路段九成以上維持原等級，並就調升部分，決定延後至2021年7月1日起實施。

此外，為吸引招商提升本市競爭力帶動經濟發展，及考量地上權房屋無法出售，未享有不動產增值利益，與一般房屋有別，提案通過地上權房屋地段等級調降二級之稅基調整方案，自2020年7月起實施，以提供招商投資更優質租稅環境。

另外，新北市府近年大力推動都更，於都更條例修法後，已同意房屋稅減半徵收期間由原二年延長最高至12年，為了進一步提升都更成效及提供民眾參與都更誘因，增訂都更後，建物於房屋稅減半徵收期間屆滿後再折減課稅現值二成優惠方案，期間最長為八年，自今年7月起實施。

新北市政府出，預估未來每年約有1,000餘戶受惠，本措施實施後都更案件最長可享有20年房屋稅優惠，平均每戶共計可節省26.6萬元稅額。且基於簡政便民考量，以上調整案稅捐處將會主動審核相關資料，對於符合資格對象核予房屋稅稅基調整，免再由納稅人提出申請。