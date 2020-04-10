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新冠疫情延燒歐美 台塑四寶下修Q2營收展望

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

新冠肺炎疫情延燒到歐美，「台塑四寶」今（10）日同步下修第2季營收展望。原本上月的業績說明報告，台塑三寶看好因第1季基期偏低，第2季營收將反彈，不過疫情蔓延導致各國紛採取鎖國或封城等防疫措施，造成需求萎縮，台塑、台化今天改口預估第2季營收低於第1季；原本期待第2季營收大幅反彈的南亞，也同樣下修第2季營收預估至與第1季相當或微幅成長。

不過法人認為，由於油價已低，再下探空間有限，少掉台塑化的原油庫存跌價損失因素干擾，估四寶第2季應可「轉虧為盈」，以獲利角度來看，最壞時間已過。

台塑董事長林健男今天分析，雖然大陸的疫情緩解，內需逐漸回溫，但因歐美疫情失控，導致大陸加工外銷訂單減少；加上原訂7月舉行的東京奥運確定延期一年，運動產業相關消費動能遽降，都使得全球經濟陷入衰退的機率大增，不利石化原料需求增長。

台化副董事長洪福源也表示，原先預期大陸地區企業復工後，需求能大幅反彈，加上第2季無春節假期影響，營收照理說應該要較第1季明顯成長。但目前新冠肺炎延燒至全球，各國擴大封鎖，使不確定性因素升高，負面影響擴大，未來若影響時間過久，經濟情勢惡化，全球失業人口增加，將使得市場需求由暫時延遲轉而消退，復原所需時間將拉長。

至於周四（4月9日）的產油國減產會議結果，OPEC+達成5、6月每日減產1,000萬桶，下半年每天減產800萬桶，2021年至2022年4月維持每日減產600萬桶。台塑化總經理曹明評論，這個減產結果大致符合市場預期，但仍難使油價大幅反彈，主要因為石油需求受疫情影響大幅衰退，基本面仍疲弱，預估第2季成品油的價差續疲。

台塑化 營收 疫情

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