疫情影響 羅麗芬-KY 3月營收年減逾七成

國際化妝品集團羅麗芬-KY（6666）10日公告3月營收5,259萬元，年減75.9%，主要是因新冠肺炎疫情影響，衝擊實體通路銷售，導致營收表現不如往年；今年第1季營收1.1億元，年減63.6％。

羅麗芬表示，大陸子公司復工情況良好，生產線運作順利，惟下游美容院門店營運受疫情影響，實體通路銷售衝擊大，使公司營收表現不如往年。因應疫情帶來消費型態改變，公司運用微信小程序與平台，帶領經銷商與美容院店家進行線上引流線下轉化的市場運營，旗下三大品牌也挑選居家護膚或防疫概念商品，做為近期主要推動銷售項目，自4月起亦導入暢銷爆品至網路商城，期能創造更大的宅經濟市場，並密切關注疫情過後消費力復甦。

中國大陸疫情雖然趨緩，民眾仍傾向避免進美容院消費臉部、身體課程，美容院門店營運受較大影響。羅麗芬每年3月舉辦第一場招商大會，今年配合防疫改以線上的方式進行經銷商說明會，由於疫情未歇經銷商下單也相當保守，對公司營收貢獻有限。

因應疫情改變消費習慣，公司也在微信平台做線上活動，主要推動銷售居家護膚與防疫概念商品，此外，線上新零售品牌「伊姿佰EasyBio」於天貓、京東等品牌網路商城上線，引導消費者於線上消費，公司線上銷售仍處推廣初期，規模不及原本的美容院門店銷售通路，今年第1季營收受到疫情衝擊較大。

公司目前仍積極執行第2季之行銷計劃，4月份起已陸續於各省導入旗下三大品牌之暢銷爆品（如芙蓉霜及女神水）至最新開發網路商城（美時芬）銷售，同時亦著手規劃參與延期至5月舉辦的「美博會」，一旦政府許可，公司可立即參加這場中國最大的美容展會。

展望今年第2季，羅麗芬表示，旗下各品牌持續挑選家居保養爆品及防疫概念商品做為近期主力商品，讓消費者於防疫期間亦能做好自我養護並強化消費者對羅麗芬品牌的信賴。