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華航宿霧、清邁延到10月開航 這些航線則取消到9月底

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中華航空宣布台北-宿霧及台北-清邁延至10月開航。圖／中華航空提供
中華航空宣布台北-宿霧及台北-清邁延至10月開航。圖／中華航空提供

新冠肺炎衝擊航空業，航班陸續取消。臉書台灣航空福利社今天公告，中華航空新加坡、宿霧、清邁、關島、羅馬最新航班取消資訊，部分航班至少取消到9月底。對此，華航說台北-宿霧及台北-清邁延至10月開航，其他航班若有取消會通知旅客。

根據臉書台灣航空福利社公告，除了確定延遲開航的宿霧及清邁航線，關島、羅馬、新加坡航班取消到9月底，其中新加坡更是取消到10月24日。

對此，華航說，因應新冠病毒疫情變化及市場旅運需求，機動調整航班，台北-宿霧及台北-清邁延至10月開航，關島、羅馬、新加坡部分航班取消。最新航班異動資訊及相關退改票規定，請旅客多利用華航網站「新型冠狀病毒資訊服務專區」，或下載Mobile APP查詢即時資訊。

華航航班異動。圖／取自臉書台灣航空福利社
華航航班異動。圖／取自臉書台灣航空福利社

清邁 華航

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