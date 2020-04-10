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新冠新藥研發曙光 中研院找到抑制病毒的蛋白酶抑制劑

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導

COVID-19（新冠病毒）新藥研發出現曙光！中研院今（10）日宣布，找到抑制病毒的蛋白酶抑制劑，可在體外抑制新冠病毒複製，其中最好的抑制劑對比已知的抑制劑強10倍。

中研院表示，中研院生化所研究員梁博煌在研發抗病毒新藥的任務再上層樓，在科技部與中研院長期經費支援下，從上百種化合物中，篩選出新冠病毒主要蛋白酶（main protease, 又稱3C-likeprotease）抑制劑，並由中研院生物醫學科學研究所研究員林宜玲、基因體研究中心研究技師詹家琮及台大醫學檢驗暨生物技術學系教授張淑媛（台灣第一位將新冠病毒分離出來的團隊）等團隊證實，此強效的蛋白酶抑制劑，可在體外抑制新冠病毒複製，其中最好的抑制劑對比已知的抑制劑強10倍。

中研院表示，在成為真正抗COVID-19新藥前，雖尚需經過動物及人體實驗，但可在短時間內找到候選藥物，這也顯示台灣在面對病毒短期緊急應變能力上的量能；有關新冠肺炎新藥的研發，奠基於17年前SARS專案的研究，集合了中研院前院長翁啟惠、台大化學系教授方俊民團隊的藥物合成、研究員梁博煌團隊建立的表現純化與快速篩選抑制劑方法、及王惠鈞前副院長解析SARS蛋白酶與抑制劑的共結晶結構。

中研院也指出，全世界對抗COVID-19新藥開發競爭激烈上，此項結果後續開發的藥物，將發展成抗新冠肺炎新藥。

台灣在當年抗SARS所投入的研發，在國際具競爭力，在全世界目前治療上，依賴瑞德西韋與奎寧等非針對性藥物，更期待近期成為針對性新藥的選項之一。

中研院 SARS 肺炎

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