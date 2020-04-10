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一紙公文 遠航正式歇業結束63年營運

畫面曝光！「噹噹」聲後... 聯結貨車被電聯車撞翻

葡萄王3月營業額創Q1新高 MOM成長10.38%

文 / 葡萄王生技 提供
圖／葡萄王生技 提供
圖／葡萄王生技 提供

葡萄王生技2020年3月份合併營收為7.5億，MOM成長10.38%，再創MOM雙位數成長，2020年受新型冠狀病毒(COVID-19)疫情影響，整體產業營運備受挑戰，惟葡萄王生技於嚴峻之市場環境下仍維持穩健成長動能。2020年第一季合併營收20億，與去年同期持平，惟於消費者保健意識增強之下，預計今年度MOM成長趨勢將可延續，進而推升季度之QOQ成長，甚至達全年度YOY成長。

母公司台灣葡萄王成長依舊強勁，3月份YOY成長達42.98%，自有品牌明星商品「孅益薑黃」配合新廣告上線，1-3月累計成長約259%；結合東、西方兩大精力聖品「田七瑪卡」1-3月實體通路成長43%，虛擬通路更是表現亮眼，增加近200%的銷售額。受疫情影響，本月靈芝、益生菌等免疫防護商品業績成長近5成，更帶動海外代工市場，銷往上海葡萄王及東南亞益生菌訂單，累計1至3 月成長高達67.67%。之後隨靈芝、樟芝新代言人楊一展廣告上線，搭配母親節主打熱門家電滿額贈，可望為第二季營收注入新動能。

子公司葡眾隨疫情升溫之下，益生菌及提升免疫力相關商品產品需求增加，3月份MOM銷售成長3.3%，創連續兩月MOM成長。唯獨在二月YOY大幅成長61.51%之後，三月份YOY小幅衰退3.99%。第一季累計YOY增加3.59%。葡眾接下來預計上市血糖控制及攝護腺之保健商品，搭配4~6月為會員衝聘期高峰，可望進一步推升第二季營業動能。

上海葡萄王，雖受新型冠狀病毒(COVID-19)疫情影響開工，3月中旬完全復工後，MOM營收成長達378.41%，雖然YOY仍衰退23.18%，但下滑幅度明顯已逐月縮小，加上疫情蔓延的影響，目前有關增免防疫需求訂單激增，訂單已排程至7月，預期4月起營收可望轉為正成長。

全民防疫期間，除了勤洗手、戴口罩等外在防疫措施做足外，提升內在免疫保護力更是關鍵。葡萄王生技致力於尖端科技與創新研發超過50年，以「健康專家，照顧全家」品牌使命，提供優質、健康的產品，陪伴大家挺過這一波疫情。

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