長榮華航最新退改票辦法出爐 5月31日前航班皆適用

新冠肺炎衝擊各國際航線，中華航空、長榮航空相繼公布最新改、退票作業辦法。

根據華航官網最新公布，持有華航、華信各航線機票，於4月9日前開票，搭乘日期落在5月1日到5月31日者，可於5月31前辦理改票或退票。機票效期內，可改訂華航/華信相同訂位艙等/行程（同城市）其他日期自營航班，免收價差/稅差，但僅限一次。華航/華信自營航班不可更改至聯營航班。於華航網站購買之機票更改請洽各地分公司或客服中心辦理。

持台灣往返中國大陸機票可改訂相同訂位艙等任一中國大陸或香港華航/華信自營航班；持台灣往返歐洲之機票可改訂相同訂位艙等之任一台灣往返歐洲之華航/華信自營航班 （台灣往返英國倫敦蓋威特機場除外）；同一國家內可改訂相同訂位艙等任一航點之華航/華信自營航班，。以上皆免收價差/稅差及手續費，惟僅限一次。若想更改訂位艙等/更改行程而產生之票價差/稅金差，應由旅客支付，免收改票手續費，惟僅限一次。另由於屬不可抗力，無法安排簽轉他航。

至於機票退費，華航說免收退票手續費，於華航網站、各地分公司、客服中心開立機票，自4月13日起可於華航網站申退。相關優選座位及預購超額行李亦可全額退費。團體機票則請洽旅行社。

長榮則於官網宣布，4月9日前開票或改票，航班日期落在5月31日前的各個航線（義大利到7月6日皆適用），得改訂12月31日（含）前之適用航班，並豁免改票手續費一次。即日起開放申請到6月2日，義大利航線開放申請到7月7日。

長榮說，可改訂與原票相同行程（相同城市）、且為相同訂位艙等長榮/立榮航空承運航班，不得轉搭他航承運航班，惟因改票而產生之票價差及稅差需由旅客支付。在目的地不變之前提下，當原行程既已包含外家航段時，可依照該適用票價規範進行更改，惟因改票而產生票價差及税差需由旅客支付。

長榮說，旅客如未依時辦理登機手續，將不得豁免未登機手續費。若因新航班日期超過機票使用期限，機票效期得展延14天。透過旅行社購買機票，請洽旅行社辦理更改機票事宜。退票時機票及其相關附加服務費，均免扣退票手續費。透過長榮航空官網購買或更改機票，請直接於官網申請退票；透過長榮/立榮航空訂位票務中心購買之機票，請洽長榮/立榮航空訂位票務中心辦理退票。