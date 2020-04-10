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紐西蘭航空客機 加入貨運市場

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
因應新冠肺炎疫情於全球蔓延之情勢，各國為防堵疫情紛紛祭出邊境管制條例，然而全球貿易與物資交流卻不能中斷，因應市場需求紐西蘭航空於3月底啟動客機轉貨機的營運規劃。 圖／紐西蘭航空提供
因應新冠肺炎疫情於全球蔓延之情勢，各國為防堵疫情紛紛祭出邊境管制條例，然而全球貿易與物資交流卻不能中斷，因應市場需求紐西蘭航空於3月底啟動客機轉貨機的營運規劃。 圖／紐西蘭航空提供

紐西蘭航空執飛的787-9夢想客機帶著紐西蘭蜂蜜與奶油等民生物品在4月9日15時05分降落桃園機場，而該機也於今（10）日清晨乘載著台灣的出口貨品順利飛往奧克蘭。因應新冠肺炎疫情於全球蔓延之情勢，各國為防堵疫情紛紛祭出邊境管制條例，然而全球貿易與物資交流卻不能中斷，因應市場需求紐西蘭航空於3月底啟動客機轉貨機的營運規劃。

針對客機加入貨運市場的計劃，紐西蘭航空也提出創新的服務模式，首先紐西蘭航空倫敦外的全球航點皆提供貨運包機服務，以波音787-9夢想客機為例，每架客機可搭載11個空運棧板，容納超過5萬公斤的貨物。

同時，紐西蘭航空提出了「多方共同租賃」的概念確保中小型的進出口貿易商在面對疫情挑戰的時刻也能順利完成跨國物流運送。在「多方共同租賃」模式下，中小型的進出口貿易商可以選擇購買單一個空運棧板或透過貨運代理商與多方共同使用單一棧板空間。

現階段，紐西蘭航空非常榮幸能以貨運的方式串連紐西蘭與全世界，並在疫情艱困的此刻成為台灣與紐西蘭間的貿易橋樑，未來也將持續回應市場需求，並擔任貿易交流的關鍵樞紐的角色。

紐西蘭 疫情 桃園機場

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