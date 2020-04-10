運動企業認證徵件 首推中小企業分流審評及線上試評

教育部體育署辦理「109年度運動企業認證」徵件，即日起開放企業免費報名。徵件時間自3月26日至6月15日截止，將於9月公布結果，並公開表揚通過認證的企業。凡合法設立的企業，無論營收規模大小、產業類別、本土或海外企業，皆具備參賽資格。隸屬同集團之不同子公司，也可分別申請認證。

運動企業認證自105年首度舉辦以來，過去四年辦理成效卓越，獲得國內企業熱烈響應，共有近200家企業通過認證。今年運動企業認證以「Together, We stronger＃一起運動 我們更強」為活動口號，鼓勵企業積極推動建立員工規律運動習慣，實現關懷員工的企業社會責任。

為更廣泛的推動企業運動福利，並擴大執行效益，特別針對中小企業進行宣傳及輔導，以提升中小企業參與比例。為鼓勵中小企業投件，今年度將按照企業規模調整問卷及計分標準，以員工人數500人為門檻，採大型企業及中小型企業分流審評。今年也首度提供「線上試評」，企業在正式申請前，可透過活動官網提供的量化問卷試評，掌握認證得分方向，並提供高分範例作為參考。

運動企業標章效期為3年，通過認證好處多，除了能增進員工健康，更能提升企業形象。由體育署頒發認證標章獎座，並舉行授證儀式，透過整合宣傳提昇企業形象。此外，體育署也將提供認證企業每年一次的運動課程，以及員工體適能檢測，並優先邀請參加「運動年曆」線上積分聯賽，推動獲證企業以賽會友，促進職場運動交流。歡迎全台各地的企業把握機會，踴躍申請109年運動企業認證標章，共同營造全國企業運動風氣，引領全民運動風潮。

為提供有意報名的企業更多資訊，除了日前已舉辦過的新北產業園區服務中心禮堂（新北市新莊區五工路95號）之外，接下來還有二場；4月14日14時於台中中興大學中科校區育成推廣組國際會議廳（台中市西屯區科園路19號）；4月17日14時於高雄軟體園區亞灣會議中心 303會議室（高雄市前鎮區成功二路25號3樓）。

現場除了說明申請辦法，並將邀請108年獲證的 i 運動企業進行分享，以及運動指導員補助方案說明，歡迎企業派員參與。相關最新消息請參考官方網站訊息：http://isports.gvm.com.tw，或上網搜尋「i運動」。