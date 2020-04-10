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專家：疫情突顯醫療創新及數位轉型重要性

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯認為，新冠肺炎疫情對科技供應鏈造成影響，但科技也是應對新冠肺炎疫情危機帶來的諸多挑戰的解藥，在保持社交距離措施限制下，社交平台幫助民眾維持聯繫，在家工作的技術允許員工可以繼續工作且與同事保持互動，而強大且普及的雲端平台是這一切的基礎。

因此，受惠於許多員工及消費者正加速採用，圍繞數位轉型的許多主題如雲端運算、安全即服務、數位支付、電子商務等最終將加速，這場危機反而強化了我們的觀點。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅表示，新冠肺炎疫情對臨床試驗活動及融資活動造成影響，但影響可控，預期生技產業的營收將維持穩定。生技及製藥公司積極投入資源進行新冠肺炎藥物及疫苗的開發，預期市場將認知到生技製藥產業的必要性，可望減輕規範藥物定價的風險，緩和過去四年一直困擾著產業的風險因子。

依凡‧麥可羅表示，現階段生技股的評價具吸引力，樂觀看待生技產業前景，看好基因療法、精準腫瘤醫學、罕見疾病等領域的發展及投資機會。

生技產業 肺炎 疫情

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