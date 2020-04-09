免疫細胞療法再傳利多！長春藤與雙和醫院通過特管辦法

衛服部於日前正式通過了「長春藤生命科學」與「雙和醫院」合作的特管辦法癌症治療申請案。本次通過得癌症治療項目以肝癌、肺癌為主，透過免疫細胞治療讓癌症病患有更新的治療選擇。這也是「長春藤生命科學」繼去年五月，與三軍總醫院攜手成為第一個通過特管辦法申請後，再次獲得衛福部的許可。

常春藤生命科學表示，目前在癌症治療上仍以開刀、放療及化療為主。治療過程常引發病患身心痛苦。而免疫細胞治療已經成為新型態疾病以及癌症的治療主流方式之一，透過提升自體免疫力對抗疾病，更可降低諸多治療過程的不適。未來將持續與更多的醫療院所合作，透過免疫細胞治療，協助人們對抗癌症與疾病的侵害。

近期因新冠肺炎而引發關注得「自體免疫力提升」議題，長春藤生命科學認為，從公司過去18年的人體臨床實驗顯示，免疫細胞存在得數量及活性，確實與人體健康息息相關，其中「記憶型T細胞」更是扮演著關鍵角色。未來除了將免疫細胞療法應用於更廣泛的癌症治療，也將致力擴及新型疾病的治療與預防。