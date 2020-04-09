快訊

遼寧艦通過台灣海峽？軍方：艦船開假訊號偽冒

神秘巨響又出現了！台東今晚「轟」聲傳數十公里！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

當初做豪宅每坪喊賣300萬 鄉林士林官邸轉A辦要出租

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
「鄉林士林官邸」號稱擁有環山抱水的黃金帝王軸線，更被鄉林建設集團董事長賴正鎰稱為在龍脈上的風水寶地，公司自身評估每坪租金有上看3,000元以上價位，全案只租不售，留著當企業資產。鄉林建設提供
「鄉林士林官邸」號稱擁有環山抱水的黃金帝王軸線，更被鄉林建設集團董事長賴正鎰稱為在龍脈上的風水寶地，公司自身評估每坪租金有上看3,000元以上價位，全案只租不售，留著當企業資產。鄉林建設提供

鄉林集團董事長賴正鎰表示，台商回流資金持續增加可望破兆元，加上現有商辦供給不足且屋齡偏老舊，形成新創企業與欲擴充更新門面的買盤搶租A級商辦，集團旗下「鄉林士林官邸」商辦案3月公開宣布招租以來，到場洽談組數已超過42組，想一次分租數層或整棟打包的企業都有。

「鄉林士林官邸」案原先規劃為豪宅案，且當時每坪喊出要賣300萬元以上，引起當時央行總裁彭淮南高度關注、並點名每坪300萬元就是炒房，之後並進行一系列的房市調控措施。值得注意的是，由於該案地目為特定商業區，卻規劃為住宅使用，2012年遭到北市府建管處稽查過後，勒令全面停工，因此全案轉為頂級商辦大樓。

賴正鎰透露，目前「鄉林士林官邸」商辦案欲承租的對象，以通訊科技、醫美、康養、精品業和文創產業的外商居多，主要是看好士林官邸內外地理風水與環境、建築設計與優渥交通條件，希望在此紮根，迎來產業升級與全新商機。

鄉林不動產研究室指出，雖然目前正值新冠肺炎疫期百業受波及，但由於國內商辦產品多年來一直供不應求，台商從去年加速回游，使得A辦需求日趨火熱。

目前台北市位於士林區與天母區的A級商辦不多，據實價登錄資料，捷運芝山站的宏普世貿大樓，平均每坪租金3,138元；鄉林建設表示，若該案加上管理費，平均每坪租金有可能落在3,400至3,650元，對於「鄉林士林官邸」來說，在周邊缺乏頂級商辦供給之下，看好接下來招租的租金，公司自身評估每坪租金有上看3,000元以上價位。

而位於中山北路五段的「鄉林士林官邸」A辦，面對萬坪士林官邸公園，綠意盎然，視野開闊，緊鄰捷運士林站，交通便捷，而且三棟都是一層一戶，每戶坪數都在200坪以上，適合大型企業作為歐美流行的非典型商辦，扣除鄉林集團自己作為企業總部的樓層，僅剩18戶，最近也成了炙手可熱的商辦，每坪租金也上看3000元以上，不少企業主看好這是唯一正對萬坪官邸公園的頂級辦公室，紛紛預約賞屋卡位。

「鄉林士林官邸」號稱擁有環山抱水的黃金帝王軸線，更被鄉林建設集團董事長賴正鎰稱為在龍脈上的風水寶地；賴正鎰本人更多次強調，買到這塊土地簡直是「撿到寶」，不僅設計團隊以涵碧樓成功經驗，搭配其特有歷史文化地位，並融入四周綠意，成為台北涵碧樓意象的獨特建築。

鄉林建設並決定該案只租不售，留著當企業資產，當起包租公收租金；鄉林士林官邸商辦大樓共規劃三棟，每棟地上8層、地下4層，共22戶，每戶212至240坪，一層一戶，每戶面寬約27米，樓高3.5米，結構為SRC鋼骨，在建築立面外觀使用大塊花崗岩石，為「全棟全石材」建築。

鄉林 商辦 租金

延伸閱讀

酷碰券限制多 沈榮津坦言未使用過行動支付工具買東西

一坪買2,300萬他稱撿到寶 鄉林士林官邸公開招租

范冰冰青島別墅被拆 建商鄉林：那是買家跟政府的事

央行降息1碼 工商團體：為市場挹注信心

相關新聞

當初做豪宅每坪喊賣300萬 鄉林士林官邸轉A辦要出租

鄉林集團董事長賴正鎰表示，台商回流資金持續增加可望破兆元，加上現有商辦供給不足且屋齡偏老舊，形成新創企業與欲擴充更新門面...

悠遊卡力挺共享機車 攜手三大業者串連城市交通

如何結合公共運具，讓城市交通更為便捷，一直是悠遊卡公司致力的目標，隨著共享機車營運規模及範圍日益擴大，悠遊卡也異業結合推...

疫情衝擊中國大陸廠房 國巨加碼147億元擴充台灣產線

新冠肺炎疫情使台商在中國的廠區受到衝擊，讓全球被動元件龍頭國巨決定加碼回台投資。投資台灣事務所今（9）日通過國巨斥資14...

3月營收／淘帝復工 3月喘口氣

淘帝-KY（2929）公告3月合併營收達3.37億元，較2月的287萬元，大幅跳升，不過，仍較去年同期衰退42.8%。公司表示，隨著中國大陸各省代理商旗下門市正常復工開業與物流運輸狀況正常供貨，帶動TOPBI品牌童裝銷售表現回溫。

3月營收／新光鋼 年增10.2%

新光鋼（2031）3月單月營收7.64億元，年增10.2%；首季累計營收21.47億元，年增7.9%。展望第二季，新光鋼轉投資前端離岸風電設備公司，今年初開始投產，預計5月起產生明顯貢獻營收。

東森集團總裁王令麟：雖面臨寒冬 堅持不裁員、不減薪

東森集團總裁王令麟今（9）日表示，今年疫情衝擊，廣告收入下滑，但零售逆勢成長，今年營收上看380億元；他說，今年雖面臨寒...

台灣新旭有多強？三星找上門瞄準阿茲海默症療法

4月6日，《日本經濟新聞》上一則消息引起國內生技圈熱議...

新冠肺炎快篩獨步全球！林百里讓夕陽產業變生醫新星

廣達集團旗下廣明光電當年靠著光碟機相關產品大賺，隨著科技技術演進，光碟產業陷入紅海，甚至讓廣明因相關產品陷入與惠普的鉅額訴訟。如今，廣明轉個彎...

被迫隔離檢疫 專家：考慮買個「三宅一生」

新冠肺炎病毒肆虐全球，造成愈來愈多人遭到停班停課或居家隔離，被迫宅在家的人除了追劇還能做些什麼？投資專家建議，被下禁足令...

智慧經營／郭聰田…推廣藝文 厚植創造力

由聚和國際所成立的聚和文化藝術基金會連獲兩屆文馨獎，對於台灣藝文音樂界的付出有目共睹。身為主要推手的董事長郭聰田認為，追求創新的人應擁有親近文化藝術和美的內心，如此才能以健康的內心來支撐和豐富創新。

業務最前線／線上會議 五招提高效率

因為新冠肺炎的疫情影響，2020年4月初為止，全球已經有超過40億人口被政府要求禁足在家。透過電話、網路、視訊設備進行的線上會議，大量取代傳統的面對面會議。如何提高線上會議（conference call）的效率，以下五點供企業參考。

創新平台／深耕智慧科技 工研院打造新興記憶體

AI、5G、IoT等應用的發展讓資訊量呈現爆炸性的成長，龐大資料量不僅帶來更高容量的儲存需求，同時因應高速運算需求，記憶體還需要具備更快的資料讀取速度。面對更多、更快、更低功耗的資料存取需求，傳統的記憶體逐漸遇到瓶頸，新興記憶體如磁阻式隨機存取記憶體（Magnetic Random Access Memory，MRAM）繼而被看好崛起。

熱門新聞

群創網路中毒？被勒索病毒攻擊 但生產未受影響

新冠肺炎快篩獨步全球！林百里讓夕陽產業變生醫新星

被迫隔離檢疫 專家：考慮買個「三宅一生」

鴻海攜美商量產呼吸器 關鍵在郭董的這通電話

超大型旅行社可領2500萬 20間觀光旅館有望獲千萬補助

科技部領軍 廣達集團攻肺炎快篩大突破

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。