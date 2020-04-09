當初做豪宅每坪喊賣300萬 鄉林士林官邸轉A辦要出租

鄉林集團董事長賴正鎰表示，台商回流資金持續增加可望破兆元，加上現有商辦供給不足且屋齡偏老舊，形成新創企業與欲擴充更新門面的買盤搶租A級商辦，集團旗下「鄉林士林官邸」商辦案3月公開宣布招租以來，到場洽談組數已超過42組，想一次分租數層或整棟打包的企業都有。

「鄉林士林官邸」案原先規劃為豪宅案，且當時每坪喊出要賣300萬元以上，引起當時央行總裁彭淮南高度關注、並點名每坪300萬元就是炒房，之後並進行一系列的房市調控措施。值得注意的是，由於該案地目為特定商業區，卻規劃為住宅使用，2012年遭到北市府建管處稽查過後，勒令全面停工，因此全案轉為頂級商辦大樓。

賴正鎰透露，目前「鄉林士林官邸」商辦案欲承租的對象，以通訊科技、醫美、康養、精品業和文創產業的外商居多，主要是看好士林官邸內外地理風水與環境、建築設計與優渥交通條件，希望在此紮根，迎來產業升級與全新商機。

鄉林不動產研究室指出，雖然目前正值新冠肺炎疫期百業受波及，但由於國內商辦產品多年來一直供不應求，台商從去年加速回游，使得A辦需求日趨火熱。

目前台北市位於士林區與天母區的A級商辦不多，據實價登錄資料，捷運芝山站的宏普世貿大樓，平均每坪租金3,138元；鄉林建設表示，若該案加上管理費，平均每坪租金有可能落在3,400至3,650元，對於「鄉林士林官邸」來說，在周邊缺乏頂級商辦供給之下，看好接下來招租的租金，公司自身評估每坪租金有上看3,000元以上價位。

而位於中山北路五段的「鄉林士林官邸」A辦，面對萬坪士林官邸公園，綠意盎然，視野開闊，緊鄰捷運士林站，交通便捷，而且三棟都是一層一戶，每戶坪數都在200坪以上，適合大型企業作為歐美流行的非典型商辦，扣除鄉林集團自己作為企業總部的樓層，僅剩18戶，最近也成了炙手可熱的商辦，每坪租金也上看3000元以上，不少企業主看好這是唯一正對萬坪官邸公園的頂級辦公室，紛紛預約賞屋卡位。

「鄉林士林官邸」號稱擁有環山抱水的黃金帝王軸線，更被鄉林建設集團董事長賴正鎰稱為在龍脈上的風水寶地；賴正鎰本人更多次強調，買到這塊土地簡直是「撿到寶」，不僅設計團隊以涵碧樓成功經驗，搭配其特有歷史文化地位，並融入四周綠意，成為台北涵碧樓意象的獨特建築。

鄉林建設並決定該案只租不售，留著當企業資產，當起包租公收租金；鄉林士林官邸商辦大樓共規劃三棟，每棟地上8層、地下4層，共22戶，每戶212至240坪，一層一戶，每戶面寬約27米，樓高3.5米，結構為SRC鋼骨，在建築立面外觀使用大塊花崗岩石，為「全棟全石材」建築。