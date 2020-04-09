美麗華今年母親節檔期祭史上最高回饋22% 更勝周年慶
百貨業者實體通路面臨消費端來客縮減的危機，大直百貨美麗華今年母親節檔期加碼促銷創造營收，美麗華今（9）日表示，今年推出「業界最高回饋」吸客，祭出史上最高回饋22%，更勝周年慶，全館滿千送百，首四日卡友滿5000最高送800元商品券，滿6000元贈台隆防疫乾洗手，滿8800元再贈iPILOT飛行員體驗券(限量)。
美麗華母親節檔期將自4月16日開跑，今年除了促銷加碼，女裝樓層全面改裝引進全新品牌，包括INLOOK、許瑋玲、LaFeta等，以及今年5月中旬更將進駐「壽司郎」。另外，今年美麗華半室內空間推出舉辦ipilot飛行員體驗活動，期間週週有異國美食輪番進駐。
「化妝品」仍是母親節的重點商品，美麗華表示，本次推出的化妝品優惠，比免稅店更划算；此外，美麗華未來也更加拓展與外送平台合作，針對大直內湖區域型主顧客與上班族，搶攻美食外送商機，如來自日本東京超人氣義大利麵餐廳SPIGA PASTA 推出手工披薩外送，經典瑪格莉特、培根義式臘腸披薩等人氣口味大受好評。
美麗華的美食概念大樓也逐漸完成，期望憑藉美食口碑加強吸客。
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