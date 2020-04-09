財務強度恢復期具不確定性 裕隆評等遭調降

由於裕隆汽車旗下納智捷品牌與華創車電正在進行業務重整，加上未來一至二年期間來自裕隆日產配發的現金股利收入可能減少，中華信評預期裕隆汽車獲利能力恐將持續偏弱。另外，裕隆將華創車電納入合併財報後，借款升高至幾乎為原來兩倍的水準，且未來一、二年中大幅改善的可能性有限，預期裕隆未來一至二年間借款對 EBITDA 比仍將維持在 4 倍以上。

因上述兩大因素，中華信評今天將裕隆汽車的長期發行體信用評等由 「twA-」調降為「twBBB+」，並確認其短期發行體信用評等為「twA-2」。

中華信評認為，裕隆汽車應可在未來的一至二年期間，透過大幅減少在中國與台灣納智捷品牌業務的虧損規模，以及執行既定的資產處分計畫，而將其借款對EBITDA 比降低至接近 4 倍的水準，且預期未來的一至二年期間裕隆不會再提列重大資產減損，因此給予「穩定」的評等展望。

裕隆3月30日董事會通過2019年財報虧損達244.65億元，每股虧損15.55元。董事會決議通過以特別盈餘公積與減資彌補虧損案，減資後實收資本額降至100億元。 一次將多年包袱掃除，打掉重練。