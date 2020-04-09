全國電子破盤防疫 3C家電最高省1萬元

全球疫情持續延燒，民眾對於相關防疫家電、遠距工作/學習所需的3C家電需求增加，全國電子看到消費者的需求，特別於10日起在全台320家門市與線上購物平台同步推出一連五天的破盤活動。

不僅相關防疫3C家電破盤價最高降幅達1萬，全館指定家電9折、指定電腦及家電送好禮，另有全館滿額加1元多1件精選商品、指定銀行信用卡最高回饋5,000元、使用台灣Pay金融卡最高回饋20%，全國電子用實際降價回饋活動，與全民一起健康防疫。

全國電子表示，防疫期間，民眾減少外食、在家時間長，包括空氣清淨機、在家自煮調理家電、儲糧大容量冰箱、高溫殺菌洗衣機到蒸口罩電鍋、在家上網/追劇/看影集利器-大尺寸智慧電視等防疫相關家電，並且發現許多民眾買電視的時會同時入手家庭劇院，讓家裡客廳直接變影城。全國電子分享，隨著遠距教學、在家上班、線上會議增加，民眾對於筆電、平板、耳機、耳麥需求增加。防疫相關3C家電銷售量都有二成左右的成長。

全國電子強調，此次破盤活動針對民眾防疫所需，準備數十款限時限量破盤價3C家電，從大電視、大冰箱、高溫殺菌洗衣機、調理家電、吸塵掃除家電、空氣清淨機、筆電、桌電、平板、螢幕等，最大降幅達萬元。除此之外，破盤活動期間，全館指定家電9折，指定機種筆記型電腦/電競電腦送好禮，全館購物滿額再享加1元多1件精選商品。