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疫情衝擊中國大陸廠房 國巨加碼147億元擴充台灣產線
新冠肺炎疫情使台商在中國的廠區受到衝擊，讓全球被動元件龍頭國巨決定加碼回台投資。投資台灣事務所今（9）日通過國巨斥資147億元、台灣積層工業近1億元加碼投資。目前「投資台灣三大方案」已帶動418家企業約9420億元投資，創造7萬8341個本國就業機會。其中178家台商回流投資約7397億元；56家根留台灣企業投資約1189億元，後續尚有76家企業排隊待審。
投資台灣事務所表示，因新冠肺炎疫情，國巨在中國蘇州及東莞廠區復工限制嚴格且招工不易，工廠稼動率由農曆年前五成降至農曆年後三成，嚴重衝擊營運及產能規劃。
國巨為因應5G及車用電子發展需求，並滿足全球客戶訂單，決定將產能調整回台生產，並加碼147億元在高雄大社、楠梓及大發廠區擴充產線，以提升量能及優化產品組合。其中，大發新廠已開始動工，正向應對並降低貿易戰及疫情可能帶來的影響，總計將可帶來約1900個本國工作機會。
投資台灣事務所指出，過去因美中貿易戰，國巨已經積極規劃提高台灣產能以分散營運風險，去年初就以「台商回流」方案投資165億元，分三到四年執行，在高雄投資設立全球研發中心及高階產品生產基地。
深耕軟性包材市場40餘年的台灣積層工業，去年底參與「根留台灣」方案，投資5億元在中壢工業區現址新建三廠提升生產效率。此次將再投入近1億元於興建中智慧化新廠加裝太陽能板發電設備與潔淨室，徹底落實環保製程與綠能規劃，總計帶來20餘個本國就業機會。
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