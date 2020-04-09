Gogoro與賣場通路合作 並強打網路商店訂車服務

全民抗疫期間多數民眾會盡量減少外出，但採買所需物資的例行性活動反而成為家庭小放風時刻，Gogoro 除了在各大賣場通路廣設換電站外，更在全台近 90 家的家樂福與大潤發皆有販售 Gogoro 智慧雙輪，讓採買的民眾走過路過也能就近賞車、選購，提供民眾更多元的銷售通路。

在此同時，中華車旗下的電動機車eMOVING推出「母親節送禮我最划算專案」，購買電動自行車eMOVING Shine與Bobe，可搭配電池月租299元，以嘉義市及雲林市汰舊換新補助為例，汰舊換新空車價18,800元，可再享15期分期0利率優惠，輕鬆就可把eMOVING電動自行車騎回家。

Gogoro 資深行銷總監陳彥揚表示，民眾減少搭乘大眾運輸工具帶動電動機車買氣升溫，為了讓民眾方便獲得新車資訊，大型連鎖量販店通路成為接觸民眾的最佳管道之一，部份常態駐點的通路，賞車人潮更是明顯成長，3 月份量販店訂單數較 2 月份成長達 11.4%，也順勢衝出一波買氣。

各行各業防疫銷售花樣百出，Gogoro 除了與各大賣場通路合作外，防疫期間特別強打的Gogoro 網路商店訂車服務，線上賞車服務流量較去年同期相比提升約五成瀏覽量，消費者宅在家也能逛大街，前往 Gogoro 網路商店就可以瀏覽全車系智慧雙輪，包括多款精品配件亦可同步加購，最後再選取資費方案及縣市政府補助，動動手就完成線上購車，後續再將訂購資料攜至門市完成付款程序。