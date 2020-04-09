可樂迷快收藏！可口可樂推出10款台灣城市瓶

「可口可樂」今（9）日宣布，與著名平面設計師Noma Bar合作，首度在台推出10款台灣城市瓶，以台灣城市的在地特色為出發點，選出10個城市代表字，融合台灣意象，打造10款台灣城市瓶，包含台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮以及台東，有掀起收藏潮。

可口可樂今年首度在台推出以城市為設計主軸的台灣城市瓶，精選10個城市關鍵字，並以此延伸描繪出10個城市居民的不同樣貌，包含台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮以及台東，每個城市瓶上都有融合在地元素與著名景點的專屬設計，呈現出各城市獨特風情，更展現了台灣各城市居民的獨特性。

例如台北(大台北地區)為潮流領跑者，引領了文化與事物的革新，以「潮」字展現其特性，瓶身融合了名聞海內外的著名小吃小籠包、名景女王頭、北門以及名聞遐邇的台北捷運；台中擁有世界級的歌劇院、知名地標台中公園以及高美濕地，充分展現台中的地「闊」心也「闊」的城市個性。

可口可樂台灣城市瓶共推出10款設計，分別呈現於包括「可口可樂」及「可口可樂zero」易開罐與寶特瓶包裝上，即日起於全台便利商店、超市及各大量販店販售，新品上市期間還有限定優惠，優惠訊息以通路資訊為主。