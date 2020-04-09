LINE Pay推網購週 線上購物有更多點數回饋

考量近期疫情狀況導致民眾消費緊縮，LINE Pay與一卡通利用LINE Pay Money服務特性，規劃「全民拚經濟 有LINE Pay你」系列活動，LINE Pay將在4月10日至4月24日兩周間，針對網購平台（momo購物網、PChome(包含PChome24h購物、PChome購物中心、PChome24h書店)、東森購物網購平台）推出「LINE Pay Money網購週」活動，用戶以LINE Pay Money消費滿額時，最高可享LINE POINTS 15%點數回饋，回饋規模高達200萬點。

「全民拼經濟 有LINE Pay你」計畫涵蓋通路類型包含網購平台及實體通路，囊括大型與中小型商店，從一般民眾生活繳費到學生族群校內消費，有為期6個月各種促銷活動。4月初有LINE Pay Money生活繳費及校園商店消費回饋活動，

「LINE Pay Money網購週」自4月起展開第一波活動後，計畫在未來6個月期間，每月都帶給網購用戶回饋，總回饋點共達1,200萬點。除了網購平台，LINE Pay也將針對實體通路推出一連串豐富的行銷活動。