foodomo減收手續費 爭取戶戶送原外送合作店家
戶戶送（Deliveroo）明（10）日下午3時後，將終止在台灣地區的服務。餐飲外送平台foodomo宣布推出「外帶15%抽成與外送0抽成」，鼓勵戶戶送原店家成為foodomo的合作夥伴。foodomo執行長張鈾瑋表示，對於戶戶送退出台灣市場感到非常遺憾，希望帶給消費者最好的外送服務，共同做大市場，foodomo也將協助戶戶送原店家加入「餐飲業振興紓困方案」。
foodomo 表示，「餐飲業振興紓困方案」內容包含「上架服務」、「行銷服務」、「外送服務」、「外帶服務」，提供業者以最完善的規劃和最快速的方式上架進而無痛轉型。foodomo外送平台會釋出更多行銷資源幫店家老闆們曝光，以增加外送與外帶的運營方式補回流失消費者。
foodomo近來獲得海底撈、潮港城、21世紀、新東陽、大食代等知名餐飲集團的合作青睞，並希望以挺餐廳夥伴方案展現與店家老闆共同度過防疫抗戰的決心。
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