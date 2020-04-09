燦坤春季會員特典明日開跑 多款防疫必備品最低36折起

3C通路龍頭的燦坤2020年春季會員特典，10日開跑，祭出精選多款防疫必備品最低36折起。全館商品分期3/6/8期0利率 刷指定銀行卡最高享8%回饋。

疫情當前，燦坤強調不僅打造安心舒適的購物環境，更貼心精選多款防疫必備品，維護消費者的健康，應援你的抗疫生活。防疫必備商品於4月10~13日，每日中午12時準時開賣，指定商品最低可達36折。再獻上超強優惠給廣大的刷卡消費族群，燦坤全館商品享3/6/8期0利率，刷指定銀行卡單筆刷卡最高還可享8%回饋。

燦坤商品部總經理李經緯表示，近期動盪的生活環境總讓民眾感到不安，而燦坤在這樣的環境下推出會員特典，希望透過提供安心的消費環境、完善的服務及有感的優惠，讓民眾重拾對生活的信心。預計本次業績可比去年同期成長雙位數，邀請各位一同來燦坤體驗最用心的3C服務及高品質的商品。

2020年春季會員特典，透過逾千款超值且高品質的商品，讓消費者持續保有美好的生活品質，祭出會員獨享企劃，包含企劃「攜手百大知名品牌」，超強商品有感降價。「消費滿額贈超豪華好禮」。「連續四天整點開賣防疫必備商品，最低36折起」。全館商品分期0利率等。