不畏疫情影響 東森購物3月營收近五年同期新高

由聚和國際所成立的聚和文化藝術基金會連獲兩屆文馨獎，對於台灣藝文音樂界的付出有目共睹。身為主要推手的董事長郭聰田認為，追求創新的人應擁有親近文化藝術和美的內心，如此才能以健康的內心來支撐和豐富創新。

2020-04-09 02:03