不畏疫情影響 東森購物3月營收近五年同期新高
居家辦公帶動宅經濟商機，東森國際（2614）旗下轉投資東森購物3月業績再傳捷報，單月營收逾17億元，年增23%，創近五年歷史同期新高，獲利年增更高達117%，在新冠肺炎疫情中逆勢成長。
東森購物今年3月以電話行銷、網路與電視購物三大通路最為亮眼，與去年同期相比，網路獲利年增率高達202%，電視購物獲利年增128%、電話行銷則穩定成長，年增123%，顯見東森購物多元通路經營的政策奏效，從電視、MOD、網路、App、電話行銷到型錄等多通路均衡發展。
宅經濟發酵，也讓東森購物今年第1季表現穩定成長，獲利年增率達105%，其中歸功於電話行銷、網路與電視三大通路均衡成長發展。在今年第1季表現中，東森購物以電話行銷通路表現最為亮眼，獲利年增129%；網路通路獲利年增70%，電視通路獲利也年增71%。
全民健康自主意識抬頭、防疫觀念提升，居家「宅生活」儼然成為現今最潮代名詞，民眾在家購物消費比例增加，民生用品、保健食品、廚房家電與3C商品等成為民眾採購的項目。
根據東森購物網觀察統計，3月囤貨搶購潮帶動衛生紙、罐頭、泡麵等業績成長外，食材的存放與保鮮更是重要的課題，因此帶動「冷凍櫃」異軍突起，成為消費者選購的家電商品，連帶提升料理機、點心機等電廚商品成長，3月食材料理機業績更大幅成長逾60%。
電視購物3月熱銷商品落在提升個人免疫力與環境清潔的防疫產品，前五名分別為送愛到部落蒲公英衛生紙、日本進口Fine名醫監製綠茶咖啡速孅飲、維盛發低溫烘培大粒南瓜籽、宮廷秘方仙楂烏梅降火祛濕茶與東森毛寶防蟎抗菌微米科技洗衣精。
此外，因受到疫情影響，全台民生消費受到劇烈衝擊，東森購物3月則攜手新北市政府推出「新北專區」，販售新北市的餐券、旅遊住宿等，協助業者拓展虛擬通路商機。
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